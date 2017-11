MANO A MANO

“No se puede dividir La Matanza sólo porque no la podemos ganar”

Así lo aseguraron a La Tecla los alfiles de Elisa Carrió, el entrerriano devenido a matancero, Héctor “Toty” Flores, y Maricel Etchecoin. El diputado nacional electo y la diputada bonaerense electa se manifestaron sobre la posible división y le dieron el visto bueno a Alejando Finocchiaro para que vaya por la intendencia.

Uno de los objetivos planteados por el gobierno de Cambiemos desde su asunción es avanzar en la posible victoria en el histórico bastión peronista de la Provincia de Buenos Aires, La Matanza. Incluso, más de una vez, se habló de la posibilidad de dividirla y formar cuatro distritos.



Los alfiles de Elisa Carrió en las últimas listas legislativas dialogaron con La Tecla sobre el futuro del distrito de la Tercera sección.



¿Se viene Cambiemos para La Matanza , también?

-HF: Cambiemos está cada vez más fuerte en La Matanza , mejorando elección tras elección. Hay que tener en cuenta que es un bastión del kirchnerismo en el que es muy difícil trabajar y moverse, ya que el clientelismo ha hecho escuela, con muchos recursos para mantener cautiva a una parte de la población; pero hoy, nosotros ya podemos entrar en cualquier villa o asentamiento, tal cual nos dijo Carrió allá por 2012. Hoy no hay un lugar donde el Estado no pueda entrar, y eso es parte del cambio cultural. Desde hace algunos años, la gente ya no pide planes sociales ni co-mida, pide trabajo; más allá de las solicitudes de las organizaciones sociales. Y hoy por hoy está pidiendo por las cloacas. Eso quiere decir que la ciudadanía tiene esperanzas, que sabe que su calidad de vida puede mejorar.

-ME: ¿Sabés qué lindo sería que en 2019 podamos tener a un ministro de Educación como intendente de La Matanza ? Sería revolucionario, impensado. Ojalá Alejandro Finocchiaro pueda convertirse en jefe comunal.

-HF: A mí me encantaría.

-¿Y “Toty” Flores, no?

-ME: También, obvio. Pero “Toty” sabe trabajar muy bien en equipo y se va a llevar excelente con Alejandro (Finocchiaro).

-HF: La Matanza es una provincia en sí misma y tiene enormes dificultades; por eso creo que hay que poner al frente del proyecto a las mejores personas, que tengan la capacidad de construir un gran equipo, que sepan conducir y tengan experiencia en la gestión. En lo que a mí respecta, mi experiencia está relacionada a un pequeño barrio del partido y a un paso por el Congreso que, a decir verdad, se hizo sencillo por estar al lado de Carrió. Para una aventura tan grande como llevar los hilos de La Matanza tienen que estar los mejores; y por eso me inclino por Finocchiaro: peronista, culto y muy capaz.

-Y si no, la dividen en cuatro y va usted, Finocchiaro y dos más…

-HF: Yo creo que hace falta dividir el partido, pero no es ahora. Primero, porque hay que estar seguros de que cada uno de los distritos en los que se divida sea sustentable. No se puede dividir por un simple ajuste de cuentas, sólo porque no la podemos ganar. No acepto eso, sería un error. También está el problema de que queden dos distritos muy pobres, los cuales se convertirán en coto del clientelismo de los gobernantes de turno. La Matanza se debe dividir en busca de la libertad y no del sometimiento de la Gobernación.

-Hace unos días, un matancero me dijo que cada vez que se habla de dividir al partido, no es algo que salga de La Matanza , sino que sale de La Plata o la Ciudad.

-HF: Coincido plenamente con ese matancero. Hay zonas en las que la división tiene una alta aceptación, como en Ramos Mejía. Mucha gente fundamenta que todo lo que ellos aportan no va a obras o mejoras para la zona, sino que va a parar al tercer cordón.

-A los pobres.