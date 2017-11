AJUSTE

El intendente de Necochea pasa la tijera al personal y a su Gabinete para ahorrar

López dio de baja más 300 trabajos temporarios e iniciará una evaluación de las distintos sectores. También suprimirá áreas de su Gabinete. Reconoce que todavía tiene problemas para pagar sueldos y horas extras.

Golpeado en la última elección, y a tono con los vientos de austeridad que bajan desde la Nación y la Provincia, el intendente de Necochea, Facundo López, decidió dar de baja más de 300 contratos temporarios y suprimir áreas de su gabinete, todo en aras del costo fiscal



En los últimos días se conoció un decreto del intendente que termina con contratos aceptados por él, a poco de asumir el municipio, y que no se renovarán más allá de fines de este mes.



En concreto, la norma sostiene que se deja sin efecto "las designaciones bajo la modalidad de destajistas efectuadas a partir del 01-01-2016, derogando todos los decretos de nombramientos". No obstante, dijo que todos los contratos serán reevaluados y que los responsables de área definirán quienes se quedan.



En paralelo, el jefe comunal reconoció este domingo que el ajuste también llegará a su Gabinete. Y dio cuenta de los problemas que todavía tiene para pagar sueldos y horas extras, pese a “las señales claras” que ha dado su administración.



En declaraciones a Ecos Diarios, el mandatario alineado al Frente Renovador confirmó que eliminará de su Gabinete la Subsecretaría de Inteligencia Fiscal, la subdirección de Ingresos Públicos, las direcciones de Cultura y Juventud, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), y el área de Modernización.



“Esto significará un ahorro extra de casi $6 millones al año y que se elevará entre 40 y 50 millones con el recorte de nuevas horas extras y no tomar nuevo personal”, enfatizó.



López, por su parte, atribuyó la renuncia del secretario de Economía a problemas de salud, quien se fue del gobierno municipal en medio de una gran polémica. Trabajadores del ente vial municipal y alrededor de 400 que realizan otras tareas, con remuneraciones de alrededor de $10.000 no habían cobrado su salario al inicio del mes.



Pese a todo, López destacó que asumió con un 50% del presupuesto endeudado y que lo redujo a un 14% en la actualidad.