POLEMICA

Dardos contrapuestos por el sudoeste

Productores pusieron el grito en el cielo por la proyección de una quita en los beneficios impositivos por zona árida. Provincia defiende la medida a partir de las lluvias en el último tiempo .

El Sudoeste bonaerense, región caracterizada históricamente por su aridez, vuelve a estar cruzada por la polémica. Entidades de la zona alertaron sobre la falta de datos de fondos previstos para el 2018, mientras suenan los reclamos por una quita en los beneficios impositivos que prevé la Provincia. Los productores trinan.

Mientras la administración provincial a cargo de María Eugenia Vidal ratifica su compromiso con la región, los productores siembren desconfianza y cuestionan, en medio del incremento del Impuesto Inmobiliario Rural y el revalúo programado, la falta de políticas centrales, a diez años de la ley 13647 que creó el Plan del Sudoeste.

El disparador de las controversias es una nueva reducción en el descuento que consiguieron hace tiempo en el Impuesto Inmobiliario Rural. Año tras año, los productores del Sudoeste tenían un descuento del 70% en el pago del tributo, fijado en la Ley Impositiva enviada junto al Presupuesto. Todo cambió para 2017. Para este año, la Provincia redujo el descuento al 35%. Y, para 2018, lo prevé reducir otro 10%. Es decir que, del 70% que tuvieron en 2016, los propietarios de campos gozarían para el año entrante de una quita del 25% en el pago.

La Provincia dice que las lluvias en el último tiempo cambiaron en panorama y marcaron una mejora productiva. Datos de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) demuestran una recuperación. Mientras que a nivel provincial hubo una recuperación del 10% de animales vacunados entre 2011 y 2016, ese porcentaje trepa al 30 o al 46% en distritos del sudoeste, que réune el 25% de la superficie bonaerense.



“Esta ley se hizo luego de siete años con sequías profundas y mortandad de hacienda. Incluso, en 2009 tuvimos una pérdida de casi 1 millón de cabezas en la zona. Somos distintos productivamente, pero en los últimos dos años vemos que las autoridades tienen otra visión”, apuntó a La Tecla, Roberto Cittadini, protesorero de CARBAP y productor del partido de Saavedra.

La polémica sobresalió en una reunión en que mantuvieron días atrás dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) con diputados bonaerenses en La Plata. “Este no es el cambio que votó la Provincia”, bramó al salir, Matías de Velasco, su titular.

En esa reunión un diputado oficialista deslizó que el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis tiene la íntima creencia que la ley del Sudoeste carecería de sentido a futuro, debido a las lluvias.

Ante la consulta de La Tecla, desde la cartera de Sarquis rechazaron que se pretenda cambiar la ley y subrayan que la exención se había planteado por “una situación de sequía grave que ya no existe. Con este llevamos cuatro años con lluvias por encima de la media en toda la región”.



Desde el campo advierten que la mejora no deja a un costado los efectos cíclicos. "La recuperación no se ha debido a políticas públicas sino a otros factores. El sudoeste no produce soja, y las regiones más productivas expulsaron la gandería hacia zonas marginales como la nuestra", analizó Virginia Apphatie, exmiembro del Consejo Regional del Sudoeste.

Propuesta

Sancionada a fines de 2017, la ley 13.647 crea el Plan de Desarrollo del Sudoeste con una asignación específica presupuestaria y una estructura conformada por un Consejo Regional, subcomisiones regionales y comisiones municipales, conformadas por distintos actores: desde universidades y funcionarios hasta representantes del sector.

A diez años, se mantiene en pie sólo el Consejo Regional. Las subcomisiones regionales funcionaron sólo en el primer tiempo y las municipales se fueron desintegrando de a poco. La última en desaparecer fue la Carhué (Adolfo Alsina).



En septiembre, el Consejo Regional, cuya función es la de proponer medidas necesarias para el desarrollo regional, le solicitó Sarquis una partida por 64 millones para el programa y seguro ganadero. Provincia dice que está “en análisis”.

Discusión legislativa

El ex intendente de Coronel Suárez y diputado del Frente para la Victoria, Ricardo Móccero, intentó sin éxito el año pasado convertir el artículo que otorgaba un 70% de descuento en una ley. Con la discusión más en los medios que los pasillos de la Legislatura, pide avanzar en cambios a partir de los diez años.

Pablo Garate, legislador del Frente Renovador, concede la mejora climática en la región pero pide un tratamiento particular. “Hay que sectorizar los beneficios distrito por distrito y cuartel para saber lo qué es justo. Tanto el gobierno anterior como este no lo quieren hacer. Para ellos es más fácil sacar todo de un plumazo”, despotricó.



Intendentes entre la falta de reuniones y la crítica solapada

El Sudoeste está compuesto por doce distritos, de los que 9 son gobernados por Cambiemos, dos por el Frente para la Victoria y 1 por el Frente Renovador. A poco de asumir, Leonardo Sarquis hizo varias escapadas y armó el Foro de Intendentes de la región, algo que destacan la mayoría de los jefes comunales.

El intendente de Guaminí, Néstor Álvarez, que responde al Frente para la Victoria, reconoce que se le dio un impulso importante al Plan y menciona, por caso, el crédito que recibió el distrito por $2 millones para un frigorífico, aunque considera que, a nivel general, no “funciona de manera óptima”.

Desde Cambiemos se destaca la atención y ciertas acciones en el último tiempo, pero hay quienes ponen reparos. En diálogo con La Tecla, el intendente de Carmen de Patagones, José Zara, alineado a Cambiemos, sostiene que la mejora climática no impactó de la misma manera en todos los sectores.

“Esperemos que se sigan manteniendo estos años de bonanza, pero sabemos que esto suele ser un ciclo. Ojalá que tengan estudios certeros que avalen la proyección en el futuro”, opinó ante la consulta de La Tecla.

El Foro de Intentes se reunió por última vez en marzo del 2017. La campaña mediante suspendió las reuniones y también la circulación de la información.

Cómo es el Sudoeste

La zona del sudoeste bonaerense está conformada por cuarteles de doce distritos de la Sexta sección electoral: Adolfo Alsina, Saavedra, Púan, Tornquist, Coronel Rosale, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Guaminí, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Villarino y Carmen de Patagones.



La región supone el 25% de la superficie de la provincia, aunque “representa el 4% de los votos”, se enojan los chacareros. La región se dividió en cuatro subregiones, con atención a diferentes parámetros como clima y suelo. El Consejo Regional sostiene que queda pendiente establecer criterios que “permitan ajustar adecuadamente las políticas de fomento, promoción y asistencia”, según cada subregión.