PUJAS Y OPERACIONES

La rosca por la presidencia de los bloques

Las tres fuerzas predominantes en la Legislatura verán alteradas sus conformaciones desde el 10 de diciembre, y en los pasillos de Diputados y Senadores ya se tejen los acuerdos para determinar quiénes serán los nombres que conduzcan las bancadas.

Temporada de rosca en los pasillos de la Legislatura. En medio de las discusiones por el Presupuesto y el paquete de leyes fiscales se coló la puja interna por las autoriades de las cámaras y los jefes de bloques de los principales espacios que dominan la escena legislativa. Como un tetris político, donde encaja una pieza, se mueve otra.

En efecto, el minuto a minuto de las reuniones y la lucha para posicionar a tal o cual candidato para los puestos vacantes están a la orden del día.

Por el lado de la presidencia del bloque de Diputados de Cambiemos hay una confirmación: será para un radical. Cuatro son los nombres que tienen chances serias, y dos de ellos son los que corren con una leve ventaja en el cuarteto de probables.

El actual presidente, Jorge Silvestre, tiene los porotos necesarios para continuar en el cargo. Una paradoja lo confirmaría en ese lugar: reúne más apoyo entre los alfiles amarillos que entre sus correligionarios boina blanca.

No obstante, según pudo saber La Tecla, es el propio Silvestre quien aún no decidió si seguirá en ese rol. El diputado evalúa una salida elegante de la conducción del bloque, teniendo en cuenta que el contexto legislativo que debe afrontar Cambiemos para el período 2017-2019 no es el mismo que el del 2015-2017. Frente a este panorama, Maximiliano Abad, Alejandra Lorden y Sandra París son los candidatos que emergen para reemplazarlo.

De esos tres apellidos, Abad tiene algunos cuerpos de ventaja sobre el resto, ya que contaría con

la venia de Silvestre para sucederlo. Además, la preferencia de Sandra París (su rival más dura) de continuar en el Consejo de la Magistratura potencia la instalación del marplatense.

La opción D, en caso de que fallen todas las anteriores, es Alejandra Lorden.

La novela con más rating, quizá pertenezca al Frente Renovador. Los massistas viven horas particulares por estos días. Hasta el 10 de diciembre ostentarán un bloque de 18 escaños, pero con la nue-va conformación se reducirán a 13. Ocho de ellos aún tienen dos años más de mandato; los cinco restantes ingresan este año, y allí aparece el quid de la cuestión. “Vamos a ser un solo bloque de 13”, juró, en estricto off the record, un diputado del FR a La Tecla. Sin embargo, el desembarco de un pez gordo proveniente del Senado ya alteró los egos y potenció la discordia.

Según pudo saber este medio, asesores de Jorge D’Onofrio pisaron la secretaría administrativa del bloque con el anuncio de que se quedarán con la presidencia, y el gesto cayó pésimo en sus pares. Como el Boca Juniors de 1992, en el massismo hay “halcones y palomas”. El grupo de los “históricos”, encarnado por Lisandro Bonelli, Pablo Garate, Ramiro Gutiérrez, Rubén Eslaiman y Ricardo Lissalde, no le perdona la atribución que se tomó el por ahora senador. Aunque esa “atribución” tiene fundamento, y es el deseo de Sergio Massa.

“Se le reconoce que viene de ser senador y toda la historia, pero nosotros venimos de ser diputados y estamos acá; va a tener que pagar derecho de piso y adaptarse; esto es como si tuviera que hacer de vuelta la primaria”, confió un legislador de ese grupo a La Tecla. Y agregó: “Que no se olvide que termina su gestión en el Senado con un bloque detonado; si cree que nos va a poder

conducir a las patadas, se equivoca”.

Por el lado del PJ y el kirchnerismo, la cosa está más revuelta y menos clara. Lejos, de los tres espacios es el que más hipótesis baraja y el que contiene el caldo de cultivo para que un nuevo bloque emerja.

Las elecciones de este año sirvieron a los conducidos por Cristina Fernández de Kirchner para ganar presencia en el recinto, pero no para soldar esas bancas en una sola bancada. “Después del 10 de diciembre, la conformación de un solo bloque de Unidad Ciudadana es una utopía, porque no todos son de CFK”, dijo a este medio una fuente vinculada al ecosistema K en Diputados. Y admitió: “Se muestra unidad para afuera, pero adentro

se discute cada centímetro de poder con un referente de cada sector”.

Frente a este panorama, a la hora de elegir el nombre para la presidencia, un gesto de CFK puede ser determinante para hacer mover la pieza que sostenga o haga caer al jenga de Unidad Ciudadana.

Si Cristina pide por Facundo Tignanelli, un camporista que recién ingresa, la implosión sería inmediata. Si cede, en cambio, podría ostentar un bloque con más representantes.

Como fuere, el sueño de los 34 diputados abroquelados como un músculo político propio ya se forma con principio de desgarro. En paralelo, un grupo de legisladores que responden a intendentes bonaerenses y al excamporista José Ottavis pergeñan un nuevo bloque peronista.

Algunos nombres ya se pueden maquetar en esa futura bancada. De los que ya están: José Ottavis, Rocío Giaccone, Juan Debandi, Juan Manuel Cheppi, Patricia Cubría, Alejandra Martínez, Rodolfo Iriart y Marisol Merquel (responde al intendente de Saavedra, Hugo Corvatta). De los que ingresan: Federico Otermin (alfil del jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde) y Julio Pereyra.

Al margen de la liturgia peronista, nada sucede fuera del oficialismo, que, aferrado al manual de Maquiavelo, opera con el objetivo de dividir para reinar. ¿La apuesta? Partir en la mayor cantidad posible de bloques al recinto.

Un dato no es menor: varios de los diputados que integrarían este nuevo bloque peronista viajaron días atrás a Washington junto al presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca, y el ministro de Economía, Hernán Lacunza, para afinar algunos números del Presupuesto 2018. Algunos “malpensados” miran de reojo ese gesto y señalan: “En política, las casualidades no existen”.

La forma de moverse de Massa, otro dolor de cabeza para el FR

Que Massa negocie los puestos políticos por fuera de la cámara y que deje a los diputados charlar lo que nos corresponde a nosotros”. Aunque no lo griten a los cuatro vientos y sólo lo confiesen bajo la condición del off the record, como nunca, Sergio Massa sufre el cuestionamiento de los alfiles propios.

A días de que se empiece a aclarar

la rosca por la conducción del bloque en Diputados, cuatro senadores que estaban enrolados en el massismo

decidieron implosionar la bancada. Se trata de Hernán Albisu, Gabriel Pampín, Juan Curuchet y Alfonso Coll Areco.

Las esquirlas de esa implosión llegaron hasta la Cámara baja.

“La bajada de línea desde Tigre sobre

la forma de moverse legislativamente era muy lineal y directa mediante Jorge D´Onofrio”, aclararon a La Tecla fuentes vinculadas a esa nueva bancada, al enumerar uno de los motivos por los que se quebró el bloque. Esa influencia de D´Onofrio amenaza con proyectarse posdiciembre, y a los diputados massistas, la idea no los seduce mucho.

La forma en que aterrice el legislador oriundo de Pilar en Diputados será vital pa-ra que la grieta interna no se consolide. Para colmo, en el massismo hay varios nombres con chances de liderar

el bloque que vienen pidiendo pista. Rubén Eslaiman, Lisandro Bonelli, Pablo Garate, Ramiro Gutiérrez y Ricardo Lissalde son algunos de los que suenan.

Cambiemos tensiona a la UCR

Si la presidencia del bloque de Diputados queda para la UCR, que la vicepresidencia del Senado sea para el Pro”. Esta parece ser la premisa que guía a los legisladores oficialistas en la Cámara alta. En efecto, por estas horas, varios senadores amarillos presionan al presidente del bloque, Roberto Costa, para que radicalismo ceda la vicepresidencia que ahora tiene Carlos Fernández, quien emigra al Congreso. La movida también pone en juego la influencia legislativa del vicegobernador Daniel Salvador (UCR).

Insaurralde por Massa

El intendente de Lomas de Zamora aumentó la frecuencia de diálogo con funcionarios bonaerenses. Como lo hizo dos años atrás Sergio Massa en pos de garantizar “gobernabilidad”, ahora el lomense asomó en ese rol. Su papel de mediador entre el Ejecutivo provincial y un grupo de intendentes bonaerenses en el debate por la aprobación del Presupuesto 2018 podría traerle algunos beneficios Diputados. Perdieron Fernando Espinoza y La Cámpora.

El proyecto que no prosperó y que dividió a los popes de UC

Una semana antes de que la Ley de Leyes desembarque en la Cámara baja, una iniciativa impulsada por un sector de La Cámpora anticipó una tormenta interna en el bloque del FpV. El intendente de Ensenada, Mario Secco, el matancero Fernando Espinoza y el diputado nacional y referente camporista Andrés “Cuervo” Larroque alentaron un proyecto para que se vote de manera nominal el Presupuesto 2018. Sin embargo, el objetivo de saber con nombre y apellido quién apoya y quién no los números que calculó el equipo técnico-económico de la Provincia no fue apoyado por todos: sólo 9 de los 16 diputados firmaron el proyecto. Avelino Zurro, Lucía Portos, César Valicenti y Santiago Révora son algunos de los que plasmaron la rúbrica. La iniciativa, de todos mo-dos, no prosperó.

La vicepresidencia ¿un nuevito para acompañar a Mosca?

Por fuera de la presidencia de los bloques, el “puesto vedette” que se lleva las miradas de todas las bancadas es el de la vicepresidencia de la Cámara baja. Envalentonados por el resultado de las elecciones y el consecuente panorama que se proyectará a partir del 10 de diciembre en el recinto, alfiles de Cambiemos osaron pedirle al actual presidente de Dipu-tados, Manuel Mosca, que guarde el cargo para un legislador propio. Sin embargo, según pudo saber La Tecla, el oficialismo no quiere tensar demasiado la cuerda y le dejaría ese lugar a un peronista.

Con la pérdida de músculo político por parte del massismo, la reversión del acuerdo que el Frente Renovador y el oficialismo sellaron por la alternancia del 1-2 será imposible de plasmarse nuevamente. Frente a este contexto, el viaje que semanas atrás un grupo de diputados afines al kirchnerismo realizó a Washington, dentro del marco de las negociaciones por el Presupuesto 2018, puso a rodar el nombre de la legisladora juninense Rocío Giaccone como una opción.

Sin embargo, la irrupción en la conversa de Martín Insaurralde alteró el curso de esa negociación. El intendente de Lomas de Zamora mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai, por los números de la Ley de Leyes, y allí habrían acordado que el diputado electo por la Tercera sección, Federico Otermín, sea quien desembarque en el puesto.