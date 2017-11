ETCHECOIN Y FLORES

"Tenemos libertad para criticar al gobierno"

Fueron los dos principales elegidos por Carrió para los comicios 2017. Desde diciembre, Etchecoin ocupará una banca en la Legislatura y Flores, en el Congreso. Mano a mano con La Tecla analizan el presente político

A la hora del armado de las listas de la Provincia, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, puso el foco en la papeleta de diputados nacionales y en la de diputados provinciales por la Tercera sección. En la primera logró colar como número dos, detrás de Graciela Ocaña, a Héctor “Toty” Flores. En la segunda, también en el puesto dos, la candidata fue Maricel Etchecoin. La Tecla juntó a los legisladores electos, quienes, además de defender a capa y espada a su jefa política, hablaron, entre otras cosas, del papel que les tocará cumplir a partir de diciembre, de la importancia de la Coalición Cívica dentro de Cambiemos, del futuro judicial de Cristina Fernándezy hasta de la posibilidad de dividir a La Matanza.No hay ninguna duda que Cambiemos se ha consolidado a nivel país. Y sí, me parece que hay Cambiemos para rato; pues viene a ocupar un espacio que el partidismo tradicional dejó de ocupar. Me parece que había una demanda de parte de la sociedad de unirse en torno a causas comunes que sacaran el país adelante. A través de Cambiemos se logró dar respuesta a ese pedido. Por otro lado, los que piensan distinto ahora también tienen un espacio de contención donde pueden canalizar sus inquietudes, van a ser escuchados.Más allá de los partidos, la gente decidió que la opción era el cambio y eligió por la profundización. La mirada está más puesta en el pueblo que en el sistema político. Cambiemos pudo interpretar esa necesidad y transformarla en herramientas públicas, y que hubiera mayor República, como la lucha contra la corrupción y las mafias. Cambiemos termina siendo el receptor de una demanda, y la oposición no logra interpretar ese momento histórico.Con más o menos votos, nosotros siempre somos iguales. Quizá lo que esto nos da es una mayor responsabilidad. No cambia nuestra esencia ni la forma de relacionarnos dentro del frente.Coincido plenamente. Con o sin vo-tos, el espacio ha tenido siempre una propuesta, ha defendido una causa. Y todo eso, hoy se expresa con claridad. No robar, no mentir, no usar a los pobres son las causas que nos hermanaron con Carrió hace mucho tiempo y que hoy expresa Cambiemos.¿Es una pregunta nacional o provincial? (Risas).Nosotros tuvimos siempre absoluta libertad para criticar al Gobierno; en el caso de “Lilita”, porque es “Lilita”, y en mi caso, también. Cuando lanza lo que para nosotros fueron los tarifazos salimos a decir públicamente que no estaba bien, y que se podía ha-cer de otra manera. Lo dijo “Lilita” y lo dijimos todos. Nunca tuve un solo llamado de un funcionario de Nación para pedirme que no hable. Este es el respeto que se ve en Cambiemos. Si hay que criticar, se critica. Seguimos el legado de “Lilita”, que, por supuesto, tiene un enorme valor; ésa es la esencia de este espacio.No. Creo que es un momento muy especial, donde se pone en juego toda la propuesta de reforma, que también es algo poco habitual en la política. Antes era “ya está tal cosa”; ahora existe la posibilidad de de-batir, de opinar. Nada está definido. Serán el Parlamento, los espacios opositores y las diversas mesas de trabajo los que vayan modificando si son necesaria las reformas políticas, impositivas y de trabajo. Ahí se va a ver una muestra de madurez de la dirigencia, que servirá como paso inicial a encontrar las soluciones más profundas que necesita el país.Siempre nos preguntan sobre eso, sobre lo críticos que somos en la CC. Meparece que lo que cuesta comprender aún es que la diversidad forma parte de una construcción, donde tenés muchos más puntos de coincidencia que de disidencia. Las diferencias se tramitan con diálogo, con propuesta, con modificaciones, de manera ordenada. Eso es Cambiemos. Para nosotros no es novedoso criticar o discutir; así nació el espacio. Y, obviamente, ¿a “Lilita” quién le puede llegar a marcar lo que tiene que decir? Si hay algo que considera incorrecto, lo dice, y punto. También la Coalición Cívica que presido ha sacado algún comunicado sentando posición sobre determinado tema.Es una voz muy fuerte, obvio. Se es-cucha más que la nuestra (Risas).Eso seguro (Risas).No discutimos de esa forma. Creemos que quien gobierna tiene el derecho de formar su equipo con la mejor gente posible de los sectores que integran Cambiemos así como también con personas de afuera. Obvio que en la CC hay gente muy valiosa. Por ejemplo, Fer-nando Sánchez se sumó a trabajar en el ga-binete nacional. La Coalición podrá o no formar parte del Ejecutivo, pero no es un tema que esté en la agenda de discusión cotidiana.Boudou tendría que haber sido apresado mucho antes; y compartimos eso de que la Justicia ha hecho algún show mediático, sobre todo por la filtración de las imágenes al momento de la detención. Esto, por supuesto, no quiere decir que no sea culpable. Puede haber jueces oportunos y/o tiempistas, pero los delitos, delitos son. La responsabilidad de Boudou está más que clara. Reitero: tendría que haber estado preso mucho antes.El problema más grave de las formas es que se le resta importancia al hecho de que un vicepresidente sea condenado y vaya preso por robar. Esto, a veces me lleva a pensar si no habrá alguien detrás de esta movida, que busca victimizar a Boudou y dejar de lado, u opacar, lo trascendental que es para el país que se haya acabado la impunidad. Es una duda que tengo.Pero, de alguna manera, la culpabilidad de Boudou queda en segundo lugar a partir de este hecho, que, obviamente, existió y hay que buscar y encontrar a los responsables. Si había un ejemplo de impunidad en este país, es Boudou. Porque la impu-nidad no es sólo falta de Justicia, sino también la ostentación de esa posibilidad de ha-cer lo que quería. Su vida era así, más allá de la política. Realmente impresentable.