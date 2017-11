ADMINISTRACIONES 2018 - 2019

El juego del Concejo y el Presupuesto

El cambio en los HCD de diciembre lleva a que los alcaldes a los que la composición les es más favorable ahora o, a la inversa, les será después, especulen cuándo presentar las ordenanzas presupuestaria e impositiva. Unos, muy apurados; otros, muy tranquilos

El Presupuesto y la ley Fiscal e Imposi-tiva de los 135 municipios, al igual que su-cede en la provincia de Buenos Aires, suelen ser aprobados sin demasiados inconvenientes en la mayoría de los concejos deliberantes. Pero siempre hay excepciones a la regla. Y, a veces, como marca el refrán, es mejor prevenir que curar.Así, el año electoral se presta para la especulación, brinda la oportunidad de sacar a relucir artilugios de la política que pueden llegar a facilitar la futura gestión; en este caso, la administración 2018 - 2019. La renovación de la mitad del cuerpo legislativo en el mes de diciembre será la clave de la movida, el punto que marcará el apuro o el retraso.¿Qué apuro y qué retraso? El de presentar en tiempo y forma las mencionadas ordenanzas, solicitar una prórroga por 30 días realmente necesaria, o el de solicitar la misma prórroga pero, simplemente, pa-ra hacer correr el calendario, para demorar un poco más de lo normal, para que el viento esté de cola y no de frente.La fecha cúlmine fue el 31 de octubre (así lo marca la Ley Orgánica de las Municipalidades), y lo cierto es que la gran mayoría se vio en la obligación de estirar el plazo. La razón principal es que los comicios del mes pasado se llevaron muchas horas de gestión y los tiempos no alcanzaron.De ahora en más, con la prórroga ya aprobada, los ejecutivos tienen hasta el 30 de noviembre para aparecerse por la mesa de entradas del legislativo y proponer oficialmente sus números para 2018. Claro, si van el 30, o si incluso no lo hacen y solicitan otra prórroga, el tratamiento estará a cargo del Concejo Deliberante nuevo. Si lo hacen dentro de los próximos días, los vo-tantes serán los ediles que se van en un mes y los que siguen hasta 2019.Vamos por partes. Primero, el no cambio. El contundente triunfo de Cambiemos en el interior bonaerense, por ejemplo, lleva a que muchos de los jefes comunales que hoy tienen el Concejo a favor, a partir de diciembre, cuando asuman los ediles electos en octubre, lo tengan aún más favorable. Ahí no hay mucho para hacer, para especular. El Presupuesto y la ley Impositiva no corren riesgo ahora ni correrán dentro de un mes.Algo similar sucede con aquellos ejecutivos que hoy no dominan el cuerpo legislativo y que, como consecuencia de la caída en las elecciones, aún estarán un poco peor. En la mayoría de los casos dependerán de lo amigable de la propuesta que realicen (por ejemplo, una moderada suba de tasas) y, por supuesto, de la buena voluntad política de la oposición. Es decir: la aprobación o desaprobación no depende sólo del equipo del alcalde.También hay muchos oficialismos que, derrota mediante, pasaron de ser primera minoría a segunda minoría, y de segunda a tercera. La variante pasa porque tendrán que lograr más consensos que antes. No tuvieron otrora la aprobación garantizada, y tampoco la tienen ahora. Quizá deberán ceder un poco más de terreno que el que perdieon a finales del año pasado, pero el panorama no les cambia tanto. No la tienen tan complicada como los anteriores, pero la situación no difiere demasiado.Por fin, llegaron los deliberativos que darán un vuelco considerable en apenas algunas semanas. Como se dijo antes, Cambiemos hizo una excelente elección en los municipios del interior, y en casi todos aquellos donde es gobierno, el jefe comunal quedará con un HCD con mayoría absoluta: la mitad más la presidencia; la mitad más uno, dos o tres; e incluso la totalidad de los integrantes, como es el caso de General Guido.Varios de estos cuerpos que desde diciembre serán favorables al gobierno local, hoy por, hoy no lo son. ¿Se apurará el intendente para sacar el Presupuesto y la ley Impositiva con una oposición que, en caso de unirse, podría jugar en contra de sus intenciones? Claro que no. Por los más diversos motivos, los alcaldes consultados dicen: “No llegamos a entregarlo antes, lo trata el Concejo nuevo”.Por el contrario, la mayoría de los jefes comunales que perdieron las legislativas de octubre que ahora tienen un Concejo con mayoría absoluta y desde diciembre no, presentarán (si es que ya no lo hicieron) el Presupuesto y la ley Impositiva entre hoy y la semana que viene, como para que puedan y/o deban ser analizados y aprobados por la actual composición parlamentaria.En este caso, la sinceridad prima bastante más que en el anterior, aunque, claro, el propósito principal sea esquivar la mayoría de voluntades opositoras. Sin vueltas, los alcaldes consultados por La Tecla esgrimen que “llegamos con los tiempos”, “no tenemos la necesidad de utilizar toda la prórroga” o, simplemente, “este Concejo es favorable, y necesitamos un aumento de tasas que, seguramente, sin mayoría no lograríamos”.Nada ilegal en la jugada, por supuesto. Se trata de ejecutar una estrategia a partir de la necesidad de llevar adelante la gestión, en principio, de manera cómoda. Hay que aclarar que para lograr la mencionada prórroga es el Concejo -con parte de la oposición incluida- el que tiene que dar el sí; por lo que en el caso de los jefes comunales que van por la demora, tampoco es que son los grandes estrategas de la historia. Vale todo en política, claro, siempre y cuando no esté prohibido.A continuación, la nota completa:

