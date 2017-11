INTERNA PARTIDARIA

El Frente Renovador esconde sus cartas y sólo ratifica que se queda con el PJ de Tigre

El intendente de Tigre y aliado de Sergio Massa conformó una lista de unidad debajo de su figura para el PJ local. Aún así, evita definiciones contundentes con respecto a la pugna dentro partidaria a nivel provincial. Los contactos con los referentes de la Primera. ¿Y a quién puede apoyar si se da una interna?

La aparición del intendente de Tigre y espada de Sergio Massa, Julio Zamora, en la sede del PJ, en medio de las fervientes negociaciones por la conducción del sello bonaerense, despertó una catatara de rumores sobre el retorno al partido del espacio que se desprendió en 2013 y que, ahora, no procura desmentirlos.



Según pudo saber La Tecla.info, desde el entorno de Zamora sólo confirman que el mandatario fue para llevar la lista de unidad del PJ en Tigre y que cobija a los distintos sectores políticos, como a Roberto Passo y Carlos Gianella, del sciolismo, y Federico Ugo, del radanzzismo. Con respecto al PJ provincial evitan definiciones, pero, a la vez, no desmienten nada.



La decisión de Zamora, que se puso al frente de la nómina local, contrasta con las declaraciones de varios referentes del Frente Renovador, de Sergio Massa para abajo, en contra el PJ. De hecho, el líder del espacio llegó a decir públicamente que el PJ era una cáscara vacía.



Sin embargo, tras la coyuntura electoral de este año, las re-evaluaciones son muchas. A principios de este viernes, ningún intendente bonaerense del Frente Renovador había comunicado nada con respecto al PJ en el grupo de Whatsapp que tienen en común con Massa. En diálogo con La Tecla, varios reconocieron que se enteraron por los medios.



Sin embargo, Zamora en el último tiempo ha adoptado una actitud más abierta en línea con el llamado de la unidad del peronismo. El jefe comunal de Tigre se reunió en septiembre con Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), en un homenaje a Antonio Cafiero del que participó también Verónica Magario (La Matanza), Alberto Descalzo (Ituizaingó), y hasta el camporista Wado de Pedro. Nada de perfil bajo. Posó en primera plana.



Ese acercamiento y el dialogo aceitado con intendentes peronistas de la Primera sección hacen pensar que Zamora ya tiene las fichas puestas con Menéndez, que reúne, además, un posicionamiento lejos del kirchnerismo duro, sector con el que el Frente Renovador está lejos de compatibilizar.



En Tigre, dicen que si bien Zamora no estaba al frente del PJ hasta ahora, no lo dejaron de conducir. Hoy está a cargo de Héctor "Chingolo" Lima, un viejo dirigente peronista de Tigre, que responde a Massa. En 2013, cuando asumió dijo, durante su discurso, que si bien Massa no había participado de la compulsa, era el líder. "Tigre es peronista y de Massa", afirmó entonces.



Desde dentro del Frente Renovador varios mandatarios y legisladores ya pedían por la unidad. Varios vienen de una procedencia peronista, y tras la competencia electoral, comenzaron a pedirlo acaso con más fuerza. Dirigente del FR consultados por este medio señalaron que no le desagradó en lo más mínimo y entizaron que se podía trabajar “muy bien” con quienes fueron por Unidad Ciudad y también con el “flaco” Randazzo.



La unión del peronismo, con el Frente Renovador, más allá de los kirchneristas que le cerraron la puerta, abre otra pregunta. El espacio que fundó Sergio Massa en 2013 también está compuesto por dirigentes que no provienen del peronismo. ¿Qué harán si el jefe sella la unidad dentro del PJ?