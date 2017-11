LISTA DE MENéNDEZ

PJ bonaerense: aquí están, estos son los seis consejeros de la Cuarta

Con el correr de la larga noche peronista fueron cerrando las listas de consejeros del PJ que llevará la boleta de Gustavo Menéndez. Y la Cuarta no fue la excepción. Hubo premio para los derrotados intendentes del Frente Justicialista.

Según puso saber La Tecla, el uno quedó en manos del jefe comunal de Carlos Casares, Walter Torcchio, que en la previa de las últimas legislativas se la había jugado por el hombre de los trenes, lamentablemente con no demasiada suerte. Su lista resultó segunda, a nueve puntos.También para un derrotado del randazzismo fue el puesto dos de los consejeros, Jorge Cortés, el mandamás de Hipólito Yrigoyen, que había quedado atrás de Cambiemos en los pasados comicios. Hay que destacar que Cortés se había enojado con el documento anti presupuesto que habían firmado el resto de los alcaldes del interior.El tercero de la nómina es Alberto Connochiari, de Leandro N. Alem, el más kirchnerista de todos, que al igual que los dos anteriores, no se hizo presente en el encuentro. "Lo anotó Patricio García por teléfono", contó a este medio un referente seccional.El último de los titulares fue para la ex intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Giannini, también alfil de Randazzo en los últimos comicios. Y también derrotada. El primer suplente es el albertino Leonel Zacca y el segundo el mencionado García. Estos dos de la cola, dominguistas.