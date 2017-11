COPARTICIPACIóN

Intendentes peronistas reclaman parte del pastel del Fondo del Conurbano

Jefes comunales reclaman a la gobernadora María Eugenia Vidal que coparticipe con los municipios los 40.000 millones extras que logró la Provincia en la negociación con la Nación. Pero advierten: que vaya a obras y no a pagar sueldos.

Vamos a plantearle a la Gobernadora que el Fondo del Conurbano sea coparticipable a los municipios. Necesitamos que esté destinado a obra pública y seguridad, y no utilizado para sueldos o gastos corrientes. — Gabriel Katopodis (@Gkatopodis) 16 de noviembre de 2017

El acuerdo logrado por la provincia de Buenos Aires con la Nación por el Fondo del Conurbano, que le reportará a la administración bonaerense unos 40.000 millones de pesos extras, recibió elogios y celebraciones del oficialismo y reclamos por parte de varios intendentes peronistas.Uno de los primeros en hacer oir fue el jefe comunal de Carlos Casares, Walter Torchio, quien aseguró al sitio Provincia Noticias que "sería muy necesario que esos recursos se copartícipen y se destinen a obras”, advirtiendo que "si se utilizan para pagar sueldos o deuda, no va a ser tan positivo”.A la lista se sumó Gabriel Katopodis, intendente randazzista de San Martín, quien a través de un mensaje en Twitter dijo: "Vamos a plantearle a la Gobernadora que el Fondo del Conurbano sea coparticipable a los municipios. Necesitamos que esté destinado a obra pública y seguridad, y no utilizado para sueldos o gastos corrientes".La posición de Katopodis fue respaldada en las últimas horas por su referente, el ex candidato a senador por Cumplir, Florencio Randazzo, quien expresó estar "totalmente de acuerdo con lo que plantea Gabriel (Katopodis). Es imprescindible que esos fondos se destinen a mejorarle la vida a todos los bonaerenses".En el mismo sentido se manifestó el alcalde de Saavedra, Hugo Corvatta, quien solicitó su deseo de que estos fondos sean utilizados por cada municipio "a su criterio, según las demandas que tenga”.También se sumaron al reclamo algunos intendentes peronistas del interior bonaerense, como el jefe comunal de Salto, Ricardo Alessandro, quien consideró que el dinero proveniente del Fondo del Conurbano debería ser utilizado "para viviendas, cloacas, agua corriente y pavimento, para reemplazar en algo lo que se nos quitó con la desaparición del Fonde de Infraestructura Municipal (FIM)". Es lo fundamental para nosotros porque le aumenta la calidad de vida a la gente”.De esta manera, el jefe comunal de la Segunda indicó que el dinero debe ser invertido en obras. “Ojalá se pueda reemplazar algo de lo que fue el Fondo de Infraestructura”, agregó.