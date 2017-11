NOCHE CALIENTE

PJ bonaerense: el insólito cierre de los consejeros de la Quinta que incluye una eliminatoria

Durante la larga noche del PJ se definieron entre otras cosas los consejeros que representarán a cada una de las secciones. En paralelo a la definición provincial, intendentes, legisladores, concejales y dirigentes en general, definían los lugares a ocupar; obvio, entre discusiones y gritos.

Firmando mi lugar como consejero provincial del PJ por la 5ta sección, qué gran comienzo de este Día del Militante.

Orgulloso y agradecido a mis compañeros y compañeras, que saben que lo importante es ganar haciendo política y no siendo señalados por un dedo.

¡Feliz día! pic.twitter.com/KT1Yx38pts — Juan Manuel Cheppi (@jmcheppi) 17 de noviembre de 2017

En lo que respecta a la Quinta sección hay que decir que el encuentro duró aproximadamente tres horas y media. Eso sí, fue la primera en cerrar. "Se trató de un encuentro muchísimo más largo de lo que tenía que ser, era para una mateada y anotar los nombres en treinta minutos y al final nos pusimos densos", sostuvo uno de los asistentes al cónclave.Así las cosas, tras las idas y vueltas, la nómina de consejeros por la Quinta de la lista que lleva a Menéndez para el Consejo provincial, quedó integrada en el casillero uno por el mandamás de La Costa, Juan Pablo De Jesús, quien es secundado por la camporista diputada nacional marplatense, Fernanda Raverta.Un poco más atrás vienen dos más de Mar del Plata, el diputado provincial, ya no camporista, Juan Manuel Cheppi y el ex diputado provincial Rodolfo "Manino" Iriart. El primer puesto de los suplentes quedó en manos del mandamás ranchero Juan Carlos Veramendi y el segundo para la ex jefa comunal de Lobería, Diana Atrguello.Hasta acá, todo normal. Sin embargo, en esta papeleta hay un llamativo detalle, insólito si se quiere, que radica en que Cheppi o Iriart deberán renunciar una vez realizada la interna distrital. "Raverta va con Iriart y Cheppi con otro sector del peronismo, esa es la interna por el PJ de La Feliz, y el que pierde cede un lugar en la lista de consejeros", detalla una fuente.Así fue el acuerdo al que se llegó en la extensa y caliente reunión. Fue la manera de compensar el pedido de los marplatenses, que de reclamar dos lugares pasaron a pedir tres. "Si bien es grande el distrito, tampoco para tanto", dijo un referente de distrito chico, todavía asombrado por el "chiquitaje" por el que se pelean.Así las cosas, cuando se baje el marplatense derrotado, ingresará como titular el mencionado Veramendi, Arguello pasará de segunda a primer suplente y entrará en juego en el último lugar de la sección el ex candidato a intendente de Tandil por Unidad Ciudadana, RogelioIparraguirre.Vale destacar que los consejeros de la Quinta en el actual Consejo son De Jesús, el tandilense Diego Bossio; la concejal miramarense Alejadra Carli y el ex jefe comunal de Mar Chiquita Jorge Paredi. Y los suplentes, en tanto, son Manino Iriart y la edil castellense María Laura Olguín Rufino.