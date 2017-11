APUNTEN A ESPINOZA

La CGT banca a Menéndez para no ser "más de lo mismo"

El dirigente Héctor Daer, miembro del triunvirato de la central obrera, respaldó una candidatura de unidad en torno a la figura del intendente de Merlo. Pide autocrítica y debate y remarca que la construcción tiene que hacerse "dentro del peronismo y no fuera de él".

La interna en el Partido Justicialista bonaerense está al rojo vivo, como quedó demostrado ayer en la sede del PJ nacional de la calle Matheu con los tires y aflojes entre quienes buscan quedarse con la titularidad del peronismo.Como ya dio cuenta La Tecla.info, el nombre del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, es el que seduce a diversos sectores que buscan refrescar los rostros visibles de la estructura partidaria, mientras Fernando Espinoza, actual "mandamás" con un poder debilitado, intenta resistir atrincherado en la presidencia.La candidatura de unidad promovida en torno a Menéndez contó esta mañana con el respaldo de Héctor Daer, miembro del triunvirato de la CGT, quien fue claro al señalar que "los representantes del movimiento obrero acordaron con Gustavo Menéndez intentar una nueva conducción que no sea más de lo mismo".El dirigente sindical analizó que "primero es necesario hacer una autocrítica, para entender por qué se está como se está en términos políticos y después sí, intentar una construcción con eje en el peronismo y no fuera de él"."Nosotros lo que planteamos es un gran debate estableciendo una autocrítica, no para dejar de lado a nadie sino para entender por qué se pierden elecciones, por qué se perdió una Provincia", insistió en una entrevista concedida a Radio Cut.Daer detalló que "luego (de la autocrítica), cuando haya que personificar estas cuestiones, tomar aquellas personas que puedan volver a encantar y a enamorar a los sectores de la sociedad para ser otra vez representantivos".En tal sentido, aclaró que la autocrítica y el gran debate que se debe hacer "no es para dejar de lado a nadie, sino para entender por qué se pierden elecciones, por qué se perdió una Provincia", insistió.