TWITTER

El enojo del marido que dejó en off-side a la senadora de Cambiemos

De profesión productor agropecuario, Tomás Gortari marido de la senadora electa de Cambiemos por la Cuarta sección electoral despotricó vía Twitter contra el aumento del Inmobiliario Rural que Cambiemos fijó en el Presupuesto 2018.

Twitter, la red social de las expresiones le jugó una mala pasada a la senadora electa de Cambiemos por la Cuarta sección electoral, Felicitas Beccar Varella.Es que su marido, el productor agropecuario Tomás Gortari despotricó contra la suba del impuesto inmobiliario que el oficialismo plasmo en el Presupuesto 2018.En efecto, Gortari cargó contra varios diputados e incluso funcionarios del Ejecutivo provincial al sostener que "es una vergüenza que en el contexto de una inundacion y sin la prórroga de la emergencia firmada avancen con este impuestazo completamente desmesurado".Incluso, al presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Marcelo Daletto le dejó saludos por defender la Ley de Leyes: “No tiene cara, que se vaya a cagar. Todo vuelve”.Además, apuntó arrobando a la gobernadora bonaerense y al presidente de Diputados, Manuel Mosca: "¿Para esto suben el inmobiliario rural? ¿Cambiamos populismo naranja por verde?".Por último, llevó adelante una autocrítica al sector que integra: “Sepan productores que la culpa es nuestra... No hay unión, no hay participación... Acércate a la rural de tu ciudad, cuantos sectores disponen de un lugar en cada municipio para juntarse, debatir y reclamar? Sino siempre seremos esos a los que les sacan... Porque no se quejan...”.