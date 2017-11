ACUERDO

Para los especialistas, el pacto fiscal entre Nación y las provincias "favorece a Buenos Aires"

El investigador, economista e historiador Mario Rapoport analizó el impacto del pacto fiscal que realizó el Gobierno Nacional con las provincias. El acuerdo de una serie de pautas en la distribución de recursos fue aprobado por todos los gobernadores, salvo Rodríguez Saá, de San Luis, e incluyó el compromiso de Buenos Aires de desistir del recurso judicial por el Fondo del Conurbano.“El arreglo hecho con los gobernadores en principio favorece a la Provincia de Buenos Aires”, afirmó y agregó que “todavía no se conoce la implicancia que va a tener para las demás provincias”.El territorio bonaerense desistirá del reclamo de los fondos adeudados a cambio de “alcanzar un camino gradual hasta llegar a lo que dice la ley, que la provincia reciba el 10 por ciento del impuesto a las ganancias (unos 40 mil millones de pesos)”, según indicó el ministro del interior, Rogelio Frigerio.Sobre el efecto del ingreso de estos nuevos recursos, Rapoport evaluó: “Depende del impacto económico de las políticas gubernamentales, hacia dónde se dirige ese dinero no se sabe. Si se va a dirigir a obra pública, a la redistribución de ingresos, a resolver el tema de las comunas. Ese es el tema central de ese beneficio”.Tras la aprobación del Presupuesto 2018, evaluó la política económica del oficialismo: “Lo que se está viendo en principio es que el dinero público se va a destinar fundamentalmente al pago de la deuda, a algunas obras públicas esenciales, no creo que se dirija a mejorar la distribución de los ingresos. La reforma laboral y provisional va en contra de eso. El presupuesto recorta gastos sociales, incluyendo educación, de modo que hacia donde se dirige es a determinados sectores”.En torno al impacto del acuerdo a nivel nacional, desarrolló que “la distribución provincia por provincia es un tema que no está públicamente anunciado, por lo que es muy difícil pronunciarse al respecto. No se conoce el detalle; hubo casos donde ciertos gobernadores consiguieron que ciertos impuestos no se aplicaran, otros habrán conseguido otras cosas”.En este sentido, destacó que si bien “hay gobernadores de provincias amigas”, también remarcó que “otros son opositores, y sin embargo llegaron a un acuerdo, por lo que habrá que ver el detalle en cada caso”.