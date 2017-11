ENTRAN Y SALEN

El Pep Guardiola de la Provincia

El intendente de San Andrés de Giles aplicó la rotación para cambiar su gabinete, una idea que sostiene el entrenador del Manchester City. El jefe comunal asegura que nada tienen que ver los malos resultados electorales del pasado 22 de octubre.

La derrota electoral en las elecciones del pasado 22 de octubre han acelerado los cambios en el gabinete del intendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglelli (Frente Renovador), con una característica muy particular.El propio jefe comunal anunció las modificaciones en la estructura del gobierno comunal, que será bajo el signo de la rotación y no de las entradas y salidas, como suele ser habitual, para afrontar los próximos dos años de gestión.Al mejor estilo Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City que sostiene que no hay titulares ni suplentes y que no existe un equipo base de 11, el alcalde mueve la estantería cambiando figuritas pero sin mandar a nadie a su casa.Uno de los cambios será en la Secretaría de Coordinación y Gestión, en la que Miguel Gesualdi dejará el lugar a Gastón Arina, mientras que Daniel Martínez ocupará el sitio que deja Aldo Falabella en la Secretaría de Obras Públicas.Otras modificaciones se darán en la nueva Dirección de Protección Ciudadana, que estará a cargo del actual funcionario Manuel Carabajal, mientras que el ex presidente del Consejo Escolar, Jorge Rivara, estará a cargo del centro de monitoreo.Puglelli también moverá la estantería en la Dirección de Logística, ahora a cargo de Tomás Arriondo y poniendo a Nicolás Ceriani como nuevo Contador Municipal. También habrá nueva Coordinadora de Turismo: Liliana Boniglio.