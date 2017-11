FINOCCHIARO A LA CABEZA

Objetivo "La Matanza 2019": Cambiemos da los primeros pasos de cara a la batalla

El encuentro fue anoche en las instalaciones del Club Almirante Brown, en Isidro Casanova. Y el objetivo principal fue ratificar la conducción del ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro. Cambiemos La Matanza no pierde el tiempo y apunta los cañones a los comicios 2019, a la intendencia que hoy lidera Verónica Magario.

Si bien no se dio la victoria en los pasados comicios, el balance del equipo es más que satisfactorio, y por eso el entusiasmo de cara a lo que viene. Con la división del partido en stand by, por lo menos para los referentes vidalistas y macristas matanceros, la idea esdesterrar al peronismo K de la Comuna.En el encuentro de ayer, que tuvo al mencionado Finocchiaro como principal orador, la representación fue completa. O sea, estuvieron la mayoría de los principales alfiles de los mayores referentes locales; léase el electo diputado nacional, Toty Flores; el ministro de Trabajo, Jorge Triacca y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; entre otros.En su alocución hizo hincapié en lo contentos y esperanzados que estaban todos los presentes pese a que no habían resultado triunfadores y destacó que "éste es el encuentro de los bravos, de los valientes, de los que se animaron a militar la voz del cambio en el partido más difícil y peor gobernado del Conurbano".Además, dijo sentirse orgulloso de haber sido ministro durante un año y medio de la gobernadora Vidal, "porque hay que ser guapo para liderar esta Provincia en las condiciones que la dejaron" y acto seguido hizo un repaso de cómo estaba la administración central en diciembre de 2015."La Provincia había sufrido la devastación de una guerra y desde que asumió la gobernadora no descansó un solo día pensando y trabajando para devolverle la dignidad y el desarrollo a los bonaerenses", aseveró el ministro, y modificando el tono de sus palabras, añadió "pero todavía nos falta cambiar acá, por eso estamos trabajando acá"."Militar el cambio en La Matanza es hacer que la humillación se vuelva dignidad, que el pasado se vuelva futuro, es hacer que las promesas se vuelvan realidades, es hacer que la resignación se vuelva esperanza y lo más importante es hacer que la derrota se transforme en victoria, porque sólo así vamos a sumar a La Matanza al cambio en 2019", señaló con énfasis.Vale destacar que poco después de los comicios, las calles matanceras comenzaron a pintarse de Pro y el mismo entusiasmo que se vivió ayer en el acto, se vio también en la militancia. Las pintadas, claro, mostraban Finocchiaro 2019. Los carteles, con la mitad de las letras en blanco y el resto en amarillo se puede ver en diferentes puntos de la comuna.Cabe destacar que, desde el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal en diciembre de 2015, cada vez que hubo que realizar un timbreo en el distrito, el mandamás de las recorridas es el mismo Finocchiaro, a quien ya venían intentando posicionar. Incluso, en algún momento sonó como posible candidato a concejal para las elecciones pasadas, aunque no ocurrió así.La ola "Finocchiaro" está fuerte ya de entrada, incluso Toty Flores, hombre de Carrió, ya sentó su posición y se bajó de la posibilidad de una PASO. "Apoyo la candidatura Finocchiaro, es un hombre de La Matanza, muy preparado, que sabe conducir equipos", dijo días el dirigente Lilito en una entrevista concedida a La Tecla.Aunque faltan dos años, 2019 está más cerca de lo que parece. El entusiasmo de Cambiemos en La Matanza hace que esa cercanía en apariencia sea mayor. ¿Será Finocchiaro finalmente el postulante a la intendencia? ¿Podrá la ola amarilla bañar el gran bastión del PJ? La confianza está, la esperanza también.