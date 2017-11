ELECCIONES EN EL PARTIDO

La CGT condiciona su participación en el PJ bonaerense y le hace el "ole" a Espinoza

En la sede histórica del PJ nacional de Matheu, el sindicalista Omar Plaini afirmó como portavoz del triunvirato que "la CGT, si no hay unidad, no participa", y pidió "en lo posible, una unidad con renovación"

En el marco del vencimiento del plazo para la presentación de avales y apoderados, y en la víspera del de la presentación de listas, el titular del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, se refirió a las tres nóminas que se barajan como posibles para competir por la presidencia del PJ bonaerense en diciembre."La CGT, si no hay unidad, no participa. No vamos a intervenir en una interna de esta naturaleza porque creemos que en este momento más que nunca hay que tener gestos de grandeza", afirmó."Así como nosotros fuimos capaces de construir la unidad en base a un triunvirato porque para nosotros no era posible elegir un solo hombre, y para nosotros hoy el liderazgo es la unidad, no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano en la CGT", agregó.Al ser consultado por el pedido de renovación, en detrimento de la eventual continuidad de Fernando Espinoza al frente de la conducción del partido, dijo: "Nosotros no ponemos nombres, lo decidirán los compañeros de la parte política, no somos quien para vetar a nadie", aunque aclaró: "Pero entendemos que tiene que haber una renovación de todo el peronismo"."Eso acá lo deciden los intendentes y los compañeros que están habilitados para eso", concluyó el gremialista.Hasta ahora los candidatos a presidir el partido en la órbita bonaerense son los intendentes Walter Festa de Moreno; Gustavo Menéndez de Merlo; y Francisco "Paco" Durañona, de San Antonio de Areco. Sin embargo, son varias las versiones que circulan sobre cómo podría terminar definiéndose el panorama.Por un lado, si bien el jefe comunal de Moreno cuenta con el respaldo del kirchnerismo, el grupo de intendentes entre los que figuran Fernando Grey (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Alberto Descalzo (Ituzaingó) pulsan por la lista encabezada por el "Tano" Menéndez, que es la que aflora con más fuerza a la hora de "ponerle un freno a Espinoza", afirman.En un contexto en el cual la nómina encabezada por el "Paco" Durañona podría darse de baja, evalúan la posibilidad de la tan mentada unidad. "No sería ni Festa ni Menéndez quienes lo presidan, sino que va a aparecer un tercero que funcione a modo de síntesis entre los dos y que los pueda unir", explican.