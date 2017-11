Otro revés para una ley que Nación le exige a Provincia

Nuevamente, la Comisión de Presupuesto del Senado no pudo conseguir quórum para tratar la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley de ART. Unidad de la oposición para trabar la iniciativa, que incluyó a dos legisladores por los que apostaba el oficialismo. El FpV mandó “un espía” para ver si el oficialismo juntaba los votos.

Después del éxito conseguido con el Presupuesto, la Ley Impositiva y el Pacto Fiscal, el oficialismo quiso avanzar enseguida con una normativa que espera con ansiedad la Gobernadora. Es que el presidente Mauricio Macri le pidió a María Eugenia Vidal que apure la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la nueva ley nacional de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART); pero la iniciativa se encuentra frenada en la Comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado, donde el oficialismo no logra reunir el quórum.La Comisión convocó a un plenario para este miércoles 15, pero la reunión no se pudo llevar a cabo porque faltaron todos los integrantes de los distintos bloques de la oposición. De esta manera se repite una constante cada vez que Cambiemos intentó avanzar en la iniciativa, aunque en esta oportunidad se suma un hecho diferente.Es que en el oficialismo apostaban a contar con el acompañamiento de los senadores Gabriel Pampín y Alfonso Coll Areco, quienes acaban de irse del Frente Renovador para formar el bloque Peronismo Renovador. Pero ambos legisladores también estuvieron ausentes.La Comisión de Presupuesto e Impuestos está presidida por la oficialista Malena Baro, y los legisladores de Cambiemos que la componen son Gabriel Monzó, Andrés De Leo, Horacio López, Carlos Fernández y Gustavo de Pietro. Y los acompaña Omar Foglia de la bancada 8 de Enero. Es decir 7 manos sobre 15 que componen la mesa, y se necesitan 8 para el quórum.Por la oposición están Patricio García (vicepresidente), Alejandro Urdampilleta y Fernando Moreira, del bloque Peronista; Juan Manuel Pignocco y Mónica Macha del Frente para la Victoria; Jorge D’Onofrio del Frente Renovador; y los mencionaos Pampin y Coll Areco del Peronismo Renbovador.Ya son inumerables los intentos de Cambiemos por avanzar en el pedido realizado desde calle 6 de que apuren la adhesión a la normativa. Y en este panorama, si no logran conseguir al menos una mano que vote a favor antes del recambio legislativo, el tratamiento quedaría postergado hasta marzo, puesto que una vez que se renueven las Cámaras las comisiones no se definen por lo menos hasta el mes de febrero cuando empieza a retomar la actividad la Legislatura.Desde el bloque de senadores del FPV-PJ destacaron la importancia de la unidad de los distintos bloques opositores para frenar el nuevo intento del oficialismo de avanzar en la adhesión a la Ley de ART. "Hay que seguir frenando esta adhesión porque vulnera los derechos de los trabajadores y es el primer paso de la flexibilización laboral", dijo Mónica Macha."La articulación que hubo entre los senadores y senadoras del FPV - PJ, el Bloque Peronista, el Peronismo Renovador y el Frente Renovador para frenar nuevamente la adhesión de la provincia a la nueva ley de Riesgos de Trabajo que vulnera los derechos de los trabajadores y es el primer paso de la flexibilización laboral", agregó la legisladora de Morón.Por su parte, el senador Gervasio Bozzano señaló que "si bien sabemos que hay nuevas mayorías que asumirán el 10 de diciembre y es posible que puedan sacar esta ley", desde nuestro espacio "seguiremos con nuestra postura de forjar una unidad que ponga como principal pilar la defensa de los trabajadores del ajuste y la flexibilización laboral que intenta realizar oficialismo".Bozzano no es parte de la Comisión, pero concurrió a la reunión con la excusa de pedir que no se tratara el proyecto, pero con la misión de observar si el oficialismo lograba juntar el número a través de la presencia de Pampín o Coll Areco. Como esto no sucedió, Bozzano volvió tranquilo al bloque sin tener que avisar a Macha y Pignocco que concurrieran porque la Comisión tenía el número para sesionar.