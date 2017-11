ELECCIONES EN EL PARTIDO

Intensas reuniones en el PJ en búsqueda de una lista de unidad, que por ahora no sale

En el marco del vencimiento del plazo para la presentación de avales y apoderados, y en la víspera del de la definición de listas, siguieron las reuniones del Partido Justicialista bonaerense. Espinoza intenta resistir para quedarse al frente y consiguió apoyo de unos de los candidatos, pero muchos le reclaman que se baje. La lista de unidad que todos piden por ahora sigue en veremos, y las definiciones llegarán este jueves sobre el límite del plazo para presentar candidaturas

Este momento histórico nos necesita a todos los peronistas juntos. Si el candidato de la unidad es @FerEspinozaOK yo resigno mi candidatura. pic.twitter.com/czBdp2O0lt — Walter Festa (@WalterFesta_) 15 de noviembre de 2017

La sede histórica del PJ nacional de Matheu va de reunión en reunión a un mes de las elecciones en el partido. En el marco del vencimiento del plazo para la presentación de avales y apoderados, y en la víspera del de la presentación de listas, las definiciones se demoran, hay mucha rosca y la tan mentada unidad encuentra escollos a cada paso. este jueves llegará la hora de la verdad, cuando vena el pazo para la presentación de las candidaturas.En un día colmado de reuniones, la sede del PJ Nacional, en la calle Matheu, volvió a ser escenario de varios encuentros, aunque sin una presencia notoria de intendentes. Sin dudas, el más trascendente fue el que mantuvieron Fernando Espinoza y el intendente de Moreno, Walter Festa, quien había pedido reserva de lista.El tema que sobre el final de los encuentros en Matheu, Festa twitteó: "Este momento histórico nos necesita a todos los peronistas juntos. Si el candidato de la unidad es Fernando Espinoza, yo resigno mi candidatura".Desde temprano, Espinoza, se afincó en el lugar, por el que también pasaron, entre otros, el presidente de la Junta Electoral, Hugo Curto, y los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó, y a quienes algunos señalan como posible presidenciable en una lista de unidad) y Néstor Alvarez (Guaminí), algunos legisladores y referentes de segunda línea.En su afán de conseguir avales para la continuidad, una las reuniones que realizó el actual titular del PJ bonaerense dentro de la sede del partido fue con organizaciones sociales, que reclamaron un par de consejeros en la nueva estructura partidaria.En tanto, Omar Plaini se llegó hasta la sede del PJ en representación de la CGT, y dijo que la Central Obrera va por la unidad del peronismo, además de reclamar una renovación de las autoridades, con lo cual el sindicalismo le quitó el apoyo a la continuidad del matancero. Es que Espinoza quiere llegar a una lista de unidad presidida por él, y la mayoría de los jefes comunales y referentes clama por una renovación. Es más, casi todos prefieren a Espinoza fuera de la nómina de futuras autoridades.Esa situación es, para muchos, la que interfiere en la búsqueda de una lista de unidad que todos claman pero nadie parece capaz de concretar. Para ello quedan solamente 24 horas y se espera un jueves muy agitado con reuniones varias, tanto en la sede partidaria como en otros reductos. Ni hablar de los teléfonos, que están al rojo vivo.Como ya ha publicado en más de una ocasión La Tecla, la situación interna se agravó en las últimas semanas y explotó con la votación del Presupuesto provincial, que marcó una particular situación en los bloques de raíz peronista, que votaron divididos. Además, se agravaron las diferencias entre Conurbano e Interior.Hasta ahora los candidatos a presidir el partido en la órbita bonaerense son los intendentes Gustavo Menéndez, de Merlo, y Walter Festa, de Moreno; quien de todos modos ya anticipó que se bajaría . Francisco "Paco" Durañona, de San Antonio de Areco, amagó a presentarse en representación del interior, pero se bajó. Sin embargo, son varias las versiones que circulan sobre cómo podría terminar definiéndose el panorama.Por un lado, si bien el jefe comunal de Moreno cuenta con el respaldo del kirchnerismo, el grupo de intendentes entre los que figuran Fernando Grey (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Alberto Descalzo (Ituzaingó) pulsan por la lista encabezada por el "Tano" Menéndez, que es la que aflora con más fuerza a la hora de "ponerle un freno a Espinoza", afirman.Pero, en la búsqueda de la tan mentada unidad, "no serían ni Festa ni Menéndez quienes lo presidan, sino que va a aparecer un tercero que funcione a modo de síntesis entre los dos y que los pueda unir", explican voces del peronismo que tampoco se animan dar pronósticos de cómo puede culminar la historia este jueves. Se habla de Descalzo o de Fernando Gray, mientras que el vicepresidente sería un intendente de las secciones rurales.Uno de los que visitó la sede este miércoles, el diputado randazzista Andrés Quinteros, habló a favor de la renovación y la unidad, y apuntó contra los que "presentaron las listas en los medios, aunque ahora en el PJ no hay ninguna lista oficializada"."El peronismo tiene que empezar a discutir las cosas del PJ adentro del PJ", dijo; y agregó que "no descarta a ningún compañero, todos son valiosos, siempre y cuando se conduzca para adelante y no en base a lo que ya pasó".La unidad entre todos los sectores peronistas parece ser el horizonte de las próximas elecciones, tras el sangriento escenario que quedó tras las legislativas. Al menos así fue la bajada de línea a todos los municipios, que poco a poco están acercando los nombres. Aunque desde los distritos también alzan la voz para que esa unidad no se haga a puertas cerradas, sino que sean todos los sectores los que participen de la duscusión y decisión final.Hasta ahora, sólo 12 presentaron sus listas. Desde Matheu, explicaron que "viene muy lenta la presentación porque creían que se iban a poder postergar las elecciones, pero finalmente no va a ser así".