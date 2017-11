NEGOCIACIONES

Los Guardavidas de La Feliz, a cara de perro: "Si la paritaria es cero, el trabajo va a ser cero también"

Antes de que empiece la temporada, el gremio le marca la cancha al gobierno de Arroyo en materia salarial, tras algunos rumores de que no recibirían aumento

General Pueyrredón, el municipio comandado por el conflictivo Carlos Arroyo, es una usina de malas noticias desde la llegada del intendente al gobierno municipal. Los intentos de Provincia por calmar las aguas en uno de los distritos más poblados del territorio bonaerense no son suficientes para sortear los problemas que surgen a diario.Sin ir más lejos, a días del anuncio de la gobernadora sobre una serie de importantes descuentos en La Feliz, además de actividades recreativas para impulsar el turismo y facilitar que los veraneantes desembolsen "un cuarenta por ciento menos de lo que gastarían en otro destino", los conflictos gremiales ya se apilan.En este caso, en el marco del comienzo de la temporada de verano, el Secretario General de los Guardavidas, Néstor Nardonde, se refirió a la negociación salarial de su sector en diálogo con la prensa y manifestó que “si la paritaria es cero, el trabajo va a ser cero también”.“Aún no hemos tenido ninguna reunión formal, estamos esperando que nos reciba la Secretaría Hacienda con una reunión para empezar a discutir el salario de la temporada 2017/2018”, sostuvo el referente de Guardavidas.En relación a los rumores que indican que no iba a haber aumento este verano para su sector, señaló que “es un trascendido solamente”, a lo cual agregó que “si la paritaria es cero, el trabajo va a ser cero también, pero no salió de ninguna reunión formal”.Asimismo, señaló que va a tener una reunión con los afiliados al gremio, en la cual acordarán el porcentaje de aumento que van a pedir a la vez que remarcó: “Escucharemos ofertas también, en su caso”.Por último, hizo hincapié en la situación actual del sector y comentó que “las condiciones son buenas. Está toda la gente trabajando desde el 3 de noviembre, pero faltan comprar algunos materiales que por cuestiones administrativas no se han comprado. Las licitaciones están en marcha, asique esperemos que en breve esté todo listo”.