BUENA ONDA

Una distendida Vidal visitó territorio ene...amigo

La Gobernadora estuvo en el distrito de un intendente peronista para recorrer obras. El marco no pasó desapercibido: aprobación del Presupuesto provincial y la interna del PJ al rojo vivo. Tampoco quedó fuera el costado cholulo del encuentro.

Recorrí junto a @mariuvidal la obra del Aliviador Este del Arroyo Unamuno, una obra soñada que beneficiará a 200 mil vecinos evitando inundaciones ante grandes lluvias o sudestadas. pic.twitter.com/EQqbRVNOH9 — Martín Insaurralde (@minsaurralde) 15 de noviembre de 2017

La buena onda existente entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quedó evidenciada una vez más en el día de hoy.La mandataria visitó las obras de construcción del aliviador pluvial Este del arroyo Unamuno en ese partido bonaerense, destinado a evitar inundaciones y mejorar la calidad de vida de miles de vecinos de esa localidad.Claro que la imagen no pasó desapercibida: la mandataria de Cambiemos, un jefe comunal peronista y la interna del Partido Justicialista al rojo vivo, justo definiéndose en este momento.Tampoco faltaron los comentarios en el sentido de que la foto sería una "devolución" de favores hacia Insaurralde, que dio su apoyo a la Provincia en el reclamo por el Fondo del Conurbano.Sobre esta cuestión, el intendente dijo que "es una gran batalla que está dando la gobernadora para recuperar los recursos de la Provincia de Buenos Aires. Yo le he dicho que la iba a acompañar desde el principio. Ha conseguido ganar esa gran lucha que es el primer tercio que le corresponde a los bonaerenses. Es un gran triunfo de los bonaerenses, y ella es la que conduce los destinos de todos los bonaerenses. Y encima contempla fondos coparticipables para los municipios. Estamos muy contentos de esta etapa y por eso hemos acompañado”.Otro guiño del peronista hacia Vidal tuvo que ver con la aprobación, ayer, del Presupuesto 2018, acerca de lo cual aseguró que "fue un gran avance. Yo reconozco ese gran trabajo y nosotros trabajamos con el gobierno provincial”, dijo el alcalde, a quien acompañó el concejal electo por Cambiemos, Gabriel Mércuri.Por supuesto, la distendida Vidal y el sonriente Insaurralde no ocultaron un tema que los entretuvo durante varios minutos: el nacimiento de Chloé, primera hija del jefe comunal con la vedette y empresaria Jesica Cirio.