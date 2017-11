LEGISLATURA

Daletto destacó el apoyo de legisladores de La Cámpora al Presupuesto de Vidal

El diputado de Cambiemos y titular de la Comisión de Presupuesto en la Cámara baja subrayó el consenso alcanzado en la votación entre las distintas fuerzas políticas. El proyecto, sin embargo, fracturó al peronismo. CON AUDIO

El diputado Marcelo Daletto, titular de la Comisión de Presupuesto en la Cámara baja de la Legislatura bonaerense resaltó la consistencia del Presupuesto de María Eugenia Vidal para 2018, al tiempo que destacó el apoyo de la oposición, en particular de La Cámpora."[El Presupuesto] tiene mucho más fuerza por el alto consenso que tuvo que, a tres semanas que estuviéramos peleándonos en las urnas, pudiéramos trabajar de inmediato para sacar este presupuesto con modificaciones que planteó la oposición hasta por legisladores de La Cámpora", afirmó el legislador.En declaraciones a Mañana sin filtro, programa de Cadena Río, el titular de la comisión de Presupuesto dijo que el proyecto confeccionado por el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires "es muy bueno" para los habitantes y reparó en las virtudes punteadas por la Provincia: baja el déficit, algunos impuestos, pero "aumenta el gasto social y en obras públicas"."No hay que buscar el rédito en la pelea, sino en el consenso. Siempre decíamos que en todos los presupuestos, la Provincia manda un buen proyecto, pero luego la oposición con sus propuestas y opiniones, la oposición lo termina mejorando, como el Fondo del Educativo", reflexionó Daletto.Como publicó La Tecla.info, del bloque del Frente para la Victoria-PJ decidieron acompañar el Presupuesto, Marisol Merquel, Juan José Mussi, Karina Nazabal y Aníbal Regueiro, además del camporista, Juan Manuel Cheppi.Quienes rechazaron, en tanto, el paquete enviado por el Ejecutivo, desde el kirchnerismo, fueron Juan Debandi Rocío Giaccone, Miguel Funes, Gabriel Godoy, Lauro Grande, Lucía Portos, Santiago Révora, José Ignacio Rossi, César Valicenti y Avelino Zurro.ProductoresDaletto enfatizó que en 2016 la Provincia cerrará con "superávit". Y, en medio de las críticas de entidades agropecuarias, recordó la baja de impuestos para el sector. "Si los productores agropecuarios facturan durante en 2017 menos de 3 millones de pesos, que no es poca plata para un productor chico, no va a pagar Ingresos Brutos. Y si tiene menos de 50 hectáreas y factura ese monto, tampoco va a pagar Inmobiliario Rural".