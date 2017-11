PATALEOS

Sobre llovido mojado: el campo tiembla por aumentos en tasas municipales

Las entidades rurales alertaron por subas proyectadas en el impuesto Vial y otros tributos. Algunos intendentes ya enviaron el proyecto y otros lo mandarían antes del 10 de diciembre. "A la suba del Inmobiliario Rural y las inundaciones se suma esto", aseguran.

La aprobación del Pacto Fiscal, una de las leyes que la Provincia envió a la Legislatura para su aprobación, generó expectativas en el campo bonaerense respecto de la no actualización de algunos impuestos de orden municipal y luego de la decisión del gobierno bonaerense de impulsar un aumento del 50% en el impuesto inmobiliario rural.De hecho, la norma votada por Diputados y Senadores solicita a los intendentes "armonizar" el valor de los impuestos comunales, en concordancia con las directrices emanadas de la Provincia, para no generar distorsiones entre distritos.Sin embargo, y sin esperar siquiera el tratamiento ni la aprobación de la norma, varios municipios avanzaron en el aumento de tasas, especialmente de la Vial, incluso en distritos en los que las inundaciones hicieron mella en centenares de productores.Las entidades rurales ya pusieron el grito en el cielo luego de enterarse de que varios jefes comunales enviaron -o tienen pensado enviar- proyectos para subir los tributos.Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa confirmaron a La Tecla.info que uno de los que se anticiparon, incluso, al debate parlamentario fue el intendente de González Chávez, Marcelo Santillán, quien envió un proyecto para elevar la tasa Vial en un 50%, que fue rechazado en el Concejo Deliberante.La entidad también mencionó que otro distrito como Bolívar, cuya superficie está 50% bajos las aguas, el último martes avanzó en su intención de incrementar en un promedio de entre el 40 y el 45% la misma tasa.Carbap analizará el tema de manera urgente, cuando el próximo 29 de este mes se reúnan las diferentes regionales de la entidad del campo en Trenque Lauquen, aprovechando el Simposio de Aguas que se realizará allí.Pero las alertas no sólo han venido desde esa organización. También las diferentes regionales de la Sociedad Rural han denunciado que municipios como Azul (entre 40 y 50 por ciento), Daireaux o Henderson (sería del 25%) van en el mismo camino.En el caso de la intendencia azulina, la oposición denunció que el jefe comunal, Hernán Bertellys, proyecta aumentos para 2018 que rondarían el 60% para tasa vial, además de subas en Seguridad e Higiene, Patentes y Derechos de Construcción.