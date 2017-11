EXCLUSIVO LA TECLA

Negociaciones y protagonistas: qué es lo que necesita el peronismo para la unidad del PJ

A horas del cierre de listas para la interna del Partido Justicialista bonaerense, se intensifican las reuniones, los llamados y conversaciones para alcanzar una lista que nazca del consenso. Son varias las especulaciones y uno sola la premisa, que Espinoza no renueve y de un paso al costado.

Horas decisivas vive el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Es que, este jueves 16 de noviembre es el último día para la presentación de listas que disputen la conducción del peronismo bonaerense. En ese sentido, y con algunos nombres ya sobre la mesa, las charlas se mantienen a toda hora y la unidad sigue a la orden del día como la principal premisa de los intendentes a pesar de las diferencias internas.En ese sentido, según pudo saber La Tecla.info, los nombres de Gustavo Menéndez, alcalde de Merlo, y su par de Moreno, Walter Festa, no están tan firmes. Tal como adelantó este medio, el “Tano” no tendría problemas en bajar su lista en caso de llegar a la unidad. Lo mismo ocurriría con el hombre más ligado al kirchnerismo.De esa manera, los dos anotados en la carrera no tendrían problemas en dar de baja su aspiración para apostar a una lista unificada. No obstante, para que eso ocurra deben pasar algunas cuestiones particulares.La principal de ellas es que el actual titular del PJ, Fernando Espinoza de un paso al costado y deje de promoverse como líder de una lista de unidad. “El único consenso es que Espinoza no nos representa”, explicó uno de los intendentes que forma parte de las discusiones por el futuro del PJ a La Tecla.En otras palabras, Menéndez y Festa bajarían su lista siempre y cuando el matancero Espinoza no se presente a las urnas.Incluso, ese mismo mensaje fue dado al hincha de San Lorenzo en una cena que él organizó el viernes por la noche y en la cual se le explicó que ya no podía hablar en representación de los intendentes. Por ello, generó malestar su presencia en la Cámara de Diputados previo al tratamiento del Presupuesto 2018: “¿en carácter de qué fue?” Cuestionó uno de los alcaldes del Conurbano.En ese sentido, el primer paso para ir en la búsqueda de la unidad es la despedida de Espinoza de las negociaciones, charlas y candidaturas. Desde allí, surgen los otros dos puntos.El primero, o el segundo en realidad, es que en una posible unidad, los nombres que surjan no tengan ningún tipo de crítica. “Si hay un solo intendente que no lo acompañe, no puede ser el titular del PJ de la unidad”, explicaron desde la Tercera sección.Con ese panorama, los nombres posibles serían dos. Desde la Primera sección el guiño sería para Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, y quien logra “representar bien” a los mandamases de esa región. Mientras que en la Tercera sección el nombre candidateado para la unidad sería Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.Ambos alcaldes cuentan con un respaldo, ninguno de los dos apuestan a candidaturas provinciales a 2019. Ese punto fue uno de los acuerdos en las charlas previas. Para que no se utilice la plataforma del partido en aspiraciones futuras, el nuevo titular del PJ no puede tener deseos de pelear por el Ejecutivo en los próximos comicios. Por ello, también, Martín Insaurralde bajó su candidatura y priorizó su aspiración a Gobernador.Con dichos puntos, el último, y no menor, es el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner. La senadora electa por la provincia de Buenos Aires debe levantar el pulgar para aprobar la nueva presidencia. Allí surge un problema, uno de los que tienen su visto bueno es Espinoza. No obstante, el matancero es una piedra en el zapato para la unidad del peronismo.Así, con Gray y Descalzo como posibles presidentes del consenso pejotista impulsados por los pares de cada una de sus secciones, el que pica en punta es el hombre de Esteban Echeverría que cuenta con buena relación con la exmandataria y fue uno de los promotores de su candidatura a senadora. Además, Descalzo posee una gran interna en su distrito con la pata kirchnerista de Nuevo Encuentro.Con ese panorama, la unidad del peronismo podría llegar a buen puerto. En ese sentido, este miércoles por la tarde comenzarán las reuniones. Por un lado se sentará en la mesa Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Hugo Corvatta (Saavedra), Juan de Jesús (La Costa), entre algunos de los hombres que impulsan a Gray. Por otro lado, Julio Pereyra (Florencio Varela) convoca a todos los intendentes para un encuentro el jueves, horas antes del cierre de listas.En tanto, el interior que se ha posicionado en contra de la conurbanización del peronismo sería escuchado y si bien no tendrían un puesto a la cabecera de la posible unidad, lograría formar parte de la mesa de conducción. Es que, en los últimos años fueron marginados de la mesa chica y volverían a tener representación. Al menos, esa sería la oferta.En ese sentido, desde el sector que busca recuperar el terreno perdido y darle mayor visibilidad al interior promueven como una salida a las divisiones al excandidato a senador, Jorge Taiana. Fue el intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, quien lanzó el nombre del excanciller para sumarlo a la danza de posibles candidatos de la unidad.Así las cosas, siempre y cuando Espinoza decline sus aspiraciones, los intendentes lleguen al consenso de un solo nombre y que este sea aprobado por Cristina, el peronismo tendrá su tan deseada unidad. Para llegar a eso, la rosca y las reuniones se intensifican a cada hora que pasa.