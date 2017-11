POLEMICA

Fifagate: Paladino aseguró que CFK discutía con Grondona en persona

El ex coordinador del Fútbol para Todos habló luego que Burzaco declarara coimas millonarias en los Estados Unidos. Además de Cristina, involucró a Zannini y a Máximo Kirchner.

El ex coordinador del Fútbol para Todos, Pablo Paladino, aseguró este miércoles que la ex presidenta de la Nación y senadora electa por la Provincia, Cristina Kirchner, discutía en una misma mesa con Humberto Grondona los pormenores del contrato.Paladino habló luego que ayer el ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, declarara ante la justicia estadounidense, en el marco de la causa por el Fifagate. Burzaco dijo que le había pagado a Paladino y al directivo Jorge Dehlon 4 millones de dólares para habilitar el ingreso de la TV privada a las transmisiones de los partidos."Burzaco en los últimos años de Grondona se transformó en el hombre fuerte del fútbol argentino.Y de la mano de Grondona, se sienta en los sillones más importantes del gobierno argentino", señaló Paladino en declaraciones a Radio Con Vos.El ex responsable de FPT ahondó en figuras destacadas del gobierno anterior. "Zannini, Máximo Kirchner y Cristina Kirchner eran quienes se sentaban con Grondona y discutían; nosotros sólo hablábamos cuestiones operativas que tenían que ver con los horarios de los partidos", apuntó Paladino.Mientras Paladino rompió el silencio esta semana, el abogado Jorge Delhon se suicidó ayer por la tarde al arrojarse a las vías del tren en la localidad de Lanús, luego que se conociera la declaración de Burzaco. Delhon manejó el presupuesto millonario del FPT y estuvo ligado a la Jefatura de Gabinete de la Nación.