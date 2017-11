Ocaña saca pecho y apunta a ex funcionarios K por el FIFA Gate

"Parte de los sobornos que se pagaban se hizo con dinero público", aseguró la electa diputada por Cambiemos y quien hizo punta con las denuncias contra Fútbol Para Todos. Vinculó a Paladino y Dehlon, que ayer se suicidó, con Aníbal Fernández, Mariotto y Capitanich.

El mundo del fútbol se conmocionó en las últimas horas luego del testimonio de Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, quien declaró y detalló los pagos millonarios a dirigentes del Fútbol para Todos durante el juicio que se les sigue a tres ex directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Nueva York, en el marco de la denominada causa Fifa Gate.La denuncia derivó en el suicido, ayer, del ex directivo de FPT (se arrojó a las vías del tren en Lanús), Jorge Delhon, señalado por Burzaco como uno de los que recibió coimas, junto con Pablo Paladino, de la misma empresa y el propio ex titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Humberto Grondona.Sobre el tema, la electa diputada por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña, recordó que ella comenzó "en el 2014 con la denuncia al programa Fútbol Para Todos. Después se conocieron todo el tema de la investigación en EEUU del FIFAgate. La declaración de Burzaco es el capítulo argentino. Parte de los sobornos que se pagaban se hizo con dinero público, con el dinero que el Estado nacional pagó a la empresa Torneos por los derechos de la Copa América que se jugaron entre 2009 y 2015"."Lo extraño es que Paladino, que tuvo un rol muy importante en toda la causa FPT es el único que goza de un sobreseimiento dictada por la sala primera de la Cámara Federal a cargo del doctor Freiler y el doctor Bruglia", añadió la denunciante, aclarando que "esto se contradecía con la confirmación de todos los procesamientos del resto de los involucrados, entre ellos Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Mariotto por parte del estado, pero también la conducción de la AFA que en ese momento estaba a cargo de Luis Segura".Ocaña anticipó que van a "pedir la reapertura y la anulación del sobreseimiento porque entendemos que hubo un fraude en la causa" y apuntó a los ex funcionarios K: "Tanto Paladino como este abogado (por Delhon) eran hombres de confianza de Aníbal Fernández y Gabriel Mariotto. Aparte había tenido un rol muy preponderante la financiera Alhec Group. Una parte importante de los fondos que los clubes tenían que cobrar pasaban por ahí, se les daban cheques y se los enviaba a esa financiera donde les cobraban tasas de intereses usurarias".