LEGISLATURA

La noche del Presupuesto, entre presencias y ausencias: la unanimidad "histórica", los dos faltazos PJ y la banca insensible

El cartel electrónico de la Cámara baja marcaba 92 presentes y la foto corrió como reguero de pólvora. Había que mostrarlo. Pero al final, uno se escapó. En el Senado, los faltazos fueron dos, aunque para el sistema de conteo el nùmero fue tres.

Con total normalidad, sin gritos ni insultos, se realizaron ayer las sesiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, las cuales tuvieron como corolario la aprobación del Presupuesto 2018, la Ley Fiscal e Impositiva y la Leyde Responsabilidad Fiscal.Por supuesto, uno de los hechos destacables es la celeridad con la que Cambiemos consiguió los objetivos y otra, si se quiere, la importante presencia de voluntades, tanto en una cámara como en la otra. Por caso, en Diputados, minutos antes de la votación, estaban presentes los 92 parlamentarios."Hace muchos años que no sucede algo así en un votación de presupuesto", dijo a La Tecla un histórico del cuerpo, y se animó a remontarse a los años 80, aunque no con completa seguridad. De todos modos, insistentemente hizo hincapié en la situación. Por momentos, muy insistentemente.También se hicieron eco desde la Dirección de Prensa y rápidos de reflejos capturaron en una foto el momento en el que el cartel electrónico mostraba "92 presentes, 0 ausentes". "Lástima que para la votación uno se había levantado y figuró ausente", sostuvo, con razón, un diputado oficialista.En el Senado, en tanto, las presencias no fueron unánimes. El senador peronista de La Matanza, Daniel Barrera, si bien estuvo durante los días anteriores trabajando fuerte en el Presupuesto y la Ley impositiva, incluso siendo parte de las reuniones, había pedido licencia y se sabía en la previa que no iba a estar en el recinto.El otro que pegó el faltazo, pese a que durante la tarde estuvo en la reunión con los intendentes, fue el ex Secretario de Seguridad, Sergio Berni. "Raro, a la tarde estaba, capaz aparece cuando haya que levantar las manos", señaló a este medio, sorprendido, un asesor de la bancada kirchnerista.Para el último, el especial caso de la senadora Malena Baro, que durante toda la sesión figuró en el cartel entre los ausentes, pero llamativamente fue la encargada de defender el presupuesto y la ley impositiva de Vidal. Vale aclarar que si bien es parte de Cambiemos su unibloque lleva el nombre de Arturo Humberto Illia.Volviendo a la fantasmal ausencia de la juninenese, hay que destacar que lo que en realidad sucedió es que el sensor de la banca, debido al escaso peso de la legisladora, no alcanza a sentir (si se quiere) su presencia y por tal motivo no figura como presente. "No es la primera vez que pasa, va a tener que aumentar unos kilos", señaló entre risas un asesor de la bancada renovadora.Así las cosas, a modo de resumen, vale remarcar que de los 138 legisladores que tenían que formar parte de la más importante (o al menos una de las más importantes) de las sesiones del año, apenas faltaron dos. "Los dos de la Cámara de senadores", aclaró al salto un diputado de Cambiemos, orgulloso de la convocatoria.