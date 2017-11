MEDIDA

Estatales, jubilados y beneficiarios de planes sociales se quedaron sin bono de fin de año

Así lo decidió el presidente Mauricio Macri. Desde Nación sostienen que no es necesario por la aplicación de la clausula gatillo. Malestar en los afectados.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, informó que “no está planteado” un bono de fin de año para los trabajadores estatales porque “la cláusula gatillo que se pactó en las paritarias de acuerdo a la inflación no lo hace necesaria”.Sin embargo, habrá un plus para las organizaciones sociales. Será un pago por única vez por unos $2.200, que beneficiará a cerca de 400.000 trabajadores de la denominada “economía popular”, que forman parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).Ese bono representará para el Estado una erogación de $900 millones, que ya están contemplados en el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.El funcionario reconoció, además, que hay diferencias con la CGT en relación a las modificaciones en la ley de contrato de trabajo que impulsa el Gobierno y admitió que puede llegar a enviar al Congreso un proyecto que tenga algunos puntos “encapsulados”.“Vamos a priorizar el acuerdo, pero no descartamos el envío de un proyecto que tenga disidencias” con los gremios, precisó.Triaca presentó ante Mauricio Macri y sus pares el Plan Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil y luego pasó revista al estado de las negociaciones con la CGT, a lo que se sumaron los ministros de Economía, Nicolás Dujovne, y del Interior, Rogelio Frigerio, que hicieron un detallado informe de las conversaciones en torno a la reforma tributaria.“Hay un núcleo de consensos importantes, pero hay gobernadores que todavía tienen perspectivas para plantear”, dijo cuando se le pidió precisiones al respecto, lo que evidencia que no es segura la posibilidad de que el jueves se firme el acuerdo, como quiere el Presidente.El Ministro también comentó se discutió en Gabinete la propuesta del Gobierno de “optimizar” la estructura política del Estado nacional, donde se espera un significativo achique, del cual todavía no se dieron detalles.“Hay un número significativo de coincidencias vinculados al blanqueo laboral y el fondo de ceses (para indemnizaciones en algunos sectores), también en las propuestas de capacitación laboral y la ‘novedad’ de las licencias” por paternidad, explicó.“Tenemos algunas diferencias en cuanto a la ley de contrato de trabajo, estamos escuchando a todos, tanto en el ámbito laboral como empresarios y esperamos encontrar las coincidencias”, agregó el funcionario.