MINISTRO OFFSHORE

Diputados K van a la Justicia contra Caputo

Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Miguel Kunkel, del bloque FpV-PJ, presentaron una denuncia penal contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Luego de conocerse públicamente la participación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en una red de sociedades offshore que fue descubierta por la investigación periodística denominada “Paradise Papers”, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, un grupo de diputados nacionales se presentaron ante la Justicia.Los diputados que realizaron la presentación son Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Miguel Kunkel, del bloque FpV-PJ.En definitiva, denunciaron a Caputo por omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, con la intervención del Fiscal Carlos Rívolo.Según la investigación, a partir de una filtración de documentos provenientes de un estudio de abogados especializado en crear sociedades offshores, Caputo fue el administrador de varias firmas.Por un lado, Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán; y manager de Alto Global Fund, un hedge fund dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes. Además, entre las firmas afiliadas de Noctua aparece Axis Sociedad Gerente de Fondos de Inversión SA, la inversora creada por Caputo y otros cuatro socios en la Argentina en 2012. El entramado de sociedades offshore llega hasta Buenos Aires: en junio de 2016 Argentina Alto Global Fund LTD y Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL fueron registradas con domicilio en el microcentro y Puerto Madero.Los legisladores señalan que en la declaración jurada que Caputo presentó ante la Oficina Anticorrupción cuando asumió como Ministro, no figura ninguna de estas sociedades. Además, en el currículum vitae cargado en la página web del Ministerio de Finanzas ocultó su intervención como administrador de este entramado offshore.En ese sentido, sospechan que esta omisión “podría haber sido utilizada para evitar que se investigara la posible participación accionaria del actual ministro en sociedades cuyo capital podría provenir de fuentes ilícitas” y “para garantizar que, desde la cartera de finanzas, Caputo pudiera operar o beneficiar a estos fondos sin que saliera a la luz su incompatibilidad para realizar tales negociaciones”, en alusión a la participación del Ministro en el pago a los fondos buitres.En declaraciones periodísticas, Caputo sostuvo que se trataba de un pequeño fondo de inversión para “friends and family”. Los legisladores quieren saber quiénes fueron las personas que colocaron su dinero en ese fondo de inversión offshore, “porque podrían surgir nombres vinculados al actual ministro y a su esfera de competencias” y “a fin de realizar un entrecruzamiento entre aquellas personas y los nombres de quienes utilizaron el reciente blanqueo de capitales”.La presentación judicial que firman los diputados pide a la Justicia que requiera a la Oficina Anticorrupción las DDJJ presentadas por Luis Caputo, y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que remita toda la documentación relacionada con Caputo.Entre otras medidas de prueba, también solicitan que se libren exhortos a las autoridades competentes en los Estados Unidos (Miami y Delaware) y Reino Unido (Islas Caimán), a fin de obtener toda la información relativa a los accionistas, inversores, gerenciadores y administradores de las sociedades relacionadas con Caputo: Noctua Partners LLC, Noctua Assets Management LLC, Noctua Assets Management, Noctua International WMG, Alto Global Master Fund, Alto Global Fund y Noctua Argentina GPLLC. Asimismo, se brinde información sobre Argentina Master Fund, Argentina Fund LTD, Argentina Alto Global Fund LTD y Lacrosse Global Funda Services SRL.