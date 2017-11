LEGISLATURA

El después del sí: Vidal tiene los números para 2018 y su equipo lo celebra

La Legislatura bonaerense aprobó anoche en ambas cámaras el Presupuesto, la Ley Impositiva y la Ley de Responsabilidad Fiscal para Municipios presentadas el pasado 26 de octubre por el ejecutivo provincial. Y por supuesto, el oficialismo celebró.

Por caso, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, afirmó que "el Presupuesto aprobado contempla por primera vez en décadas que la Provincia logrará una baja del déficit, un aumento en el presupuesto para obras y una baja de impuestos, todo en un mismo año”.Y destacó a su vez que "esta aprobación le permite al gobierno de María Eugenia Vidal acceder de manera temprana a una herramienta de gestión muy importante"."El Presupuesto aprobado hace foco en continuar un importante plan de obra pública en toda la Provincia, manteniendo una fuerte inversión social. Las áreas que reciben más incrementos son Desarrollo social con un 33% de aumento, Infraestructura con un 22% y Salud con un 19%", añadió.Un vez concluida la sesión, el ministro dijo que "la Ley Impositiva significa un primer paso en un sendero de reducción de la presión impositiva de la Provincia. Esta disminuye la presión tributaria para actividades productivas con el fin de generar empleo genuino"."Esta reforma implica una resignación de 10.000 millones de pesos de recaudación provincial. La baja más importante será sobre Ingresos Brutos, que beneficiará a más de 40.000 Pymes, 3.900 grandes empresas y 15.000 pequeños comerciantes", añadió.En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, señaló que esta Ley de Leyes es “La más progresista de los últimos años”. Y ustificó esa afirmación al considerar que el Presupuesto “incrementa la inversión en obra pública, reduce el déficit y la presión tributaria para actividades productivas, con el fin de crear empleo genuino”.“Como lo pidió la gobernadora María Eugenia Vidal, podemos hacer más obras reformulando la calidad del gasto y trabajando en conjunto con la oposición. Seguimos apostando a los que menos tienen y por ello el sentido del aumento del 33 por ciento en los programas sociales”, destacó el diputado oriundo de Bolívar.Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Marcelo Daletto, opinó que “con el Presupuesto 2018 los bonaerenses vamos a tener una Provincia más previsible porque no sólo aumenta el gasto destinado a la obra pública y al gasto social, sino que también presenta una reducción de impuestos”.“El proyecto refleja dos ejes centrales: obra pública e inversión social. Lo primero, para seguir construyendo rutas, obras hidráulicas, y mejoras en hospitales y escuelas”; y lo segundo, “Para seguir cerca de los sectores más desprotegidos a través de programas de asistencia social y una mayor cantidad y calidad en las prestaciones de salud, educación, cultura y seguridad”, agregó el miembro informante del oficialismo.Sobre la Ley Impositiva, Daletto destacó que “tiene un objetivo claro, que es converger hacia una estructura tributaria eficiente, con mayor participación de impuestos que graven más a lo patrimonial y una reducción del peso de los impuestos a los sectores productivos”.En tanto, el presidente del bloque de diputados Cambiemos, Jorge Silvestre, dijo que el Presupuesto 2018 aprobado por la Legislatura “es fruto de la búsqueda del diálogo y el consenso” entre los legisladores que conforman ambas Cámaras provinciales.“Los últimos días trabajamos en forma conjunta los legisladores con miembros del Ejecutivo e intendentes tanto de Cambiemos como de partidos opositores para lograr aprobar esta ley tan importante para los bonaerenses, y hoy pudimos sancionarla” expresó.Para el diputado de Nueve de Julio, el Presupuesto 2018 “prioriza la mejora de las problemáticas por las que atraviesa la Provincia” y puso como ejemplo el Plan de Obras contemplado en la ley de leyes, que abarca a los 136 distritos y “aquellas obras que los vecinos esperaron durante años y que en la actualidad se pueden concretar”, indicó.Silvestre detalló que “en términos organizativos el Presupuesto establece una baja del déficit y de impuestos, además la ley de responsabilidad fiscal también sancionada en la misma sesión busca la regularización de la situación financiera de los municipios”.“La gestión que encabeza María Eugenia Vidal tiene como premisa el diálogo y la búsqueda de consensos con todos los partidos, porque el foco está puesto en los bonaerenses y no en las mezquindades políticas; la aprobación del Presupuesto da cuenta de esto”, concluyó el diputado Silvestre.Por último, la senadora Malena Baro, encargada de presentar el proyecto en la cámara alta, planteó que “da gusto acompañar un proyecto que uno lo ve en la calle, en las mejoras que dan las obras en la calidad de vida de la gente, que baja la presión impositiva sobre la actividad económica en busca de generar empleo, que no se endeuda para pagar gastos corrientes, que aumenta la inversión y que en definitiva no es una foto que no existe como sucedía en el anterior gobierno”.Además, remarcó que “en este caso este presupuesto lo acompaño y me voy con la satisfacción de ver que no iba a ver: tres presupuestos (2016/2017 y 2018) con una concatenación hacia un proceso de crecimiento en gestión para la gente”En este sentido, dijo que “se nota que la tendencia a mejorar la calidad del gasto se ve reflejada, es decir que y hoy estamos ante un crecimiento de inversión en obra pública que ronda el 8% con relación a este año 2017, donde se llevan ejecutadas y en ejecución más de 1370 obras en los 135 municipios”.Y agregó que “por primera vez en décadas, ocurrirá de manera simultánea una reducción del peso del déficit público en el producto provincial (de 0,73% a 0,68%), un incremento real de la inversión en infraestructura (la inversión real directa crece 23,0%, siete puntos por encima de la inflación proyectada para el período) y un descenso de la presión tributaria (de 2,3 puntos porcentuales), con una economía creciendo e inflación en descenso”.A continuación, aseguró que “se destacan dentro del proyecto de presupuesto un incremento en Desarrollo social con un 33% de aumento, Infraestructura con un 22% y Salud con un 19%. Esto es consecuente con la priorización realizada en los presupuestos 2016 y 2017. Si tomamos en cuenta el aumento de la inversión en estas áreas desde 2015 los incrementos alcanzarían el 247%, 402% y 117%, respectivamente”.