LEY DE LEYES

Habemus Ley de Leyes: el senado aprobó el Presupuesto y la ley Impositiva de Vidal

Luego de la media sanción obtenida en la Cámara baja, los senadores bonaerenses dieron luz verde del Presupuesto 2018 y la Ley impositiva. Al igual que en Diputados, parte del peronismo más el massismo le garantizaron la aprobación de la Ley de Leyes. El kirchnerismo optó por la negativa.

La senadora Malena Baro como presidente de la comisión de Presupuesto e Impuesto del Senado fue la que comenzó la ronda de oratorias destacando la lucha para actualizar el Fondo del Conurbano por parte del gobierno bonaerense.Para la juninense: “Negar esa inequidad resultó que la Provincia tenga el 30% de la población sin agua corriente, el 35% de los bonaerense usando garrafas, 19 municipios en riesgo hídrico, 54% de las escuelas con un serio riesgo estructural, cosas que no podemos olvidar si tenemos alguna duda que se va por el buen camino o no”.“Yo he sido muy critica de cómo se han asignado los recursos escasos con los que ha contado la Provincia. A pesar de eso a lo largo de todos estos años he votado todos los presupuestos que se ha considerado porque son una herramienta de gestión fundamental para cualquier gobierno”, agregó.Además consideró que “en este caso a este Presupuesto lo acompaño también porque veo lo que creí que no iba a ver, tres presupuestos que muestran que la Provincia se va encaminando hacia un sendero de crecimiento”.“Hoy nos endeudamos para hacer obras”, resaltó Baro y afirmó. “Aumentaron impuestos vinculados al patrimonio y disminuyeron impuestos que gravan la producción como una forma de promover el empleo digno, sin dudas me voy con la satisfacción de estar aprobando un Presupuesto que con solo poner el auto en la ruta tengo que parar no menos de 5 veces porque en esos lugares están haciendo obras”.Por el lado del kirchnerismo, el senador bonaerense, Santiago Carreras, fue el que tomó la palabra y tras ratificar el voto negativo de los alfiles que responden a Unidad Ciudadana señaló: “Me llama la atención la celeridad con la que se trata este Presupuesto que ingresó el 27 de octubre y hoy le estamos dando un dictamen favorable”.“Nos quedamos con ganas de saber algunas respuestas de ministros a los que le hicimos preguntas sobre distintos articulados de esta ley”, agregó y apuntó: “Nos hubiese gustado que esta sesión sea en otro momento, que no tenga sólo 15 días de discusión”.Tras el referente K, el senador del bloque Peronista oriundo de Ameghino, Patricio García, apuntó que desde su bancada van a aprobar el Presupuesto: “Decidimos acompañar estas tres leyes porque pudimos opinar, muchos de nosotros venimos de ser funcionarios ejecutivos en nuestros respectivos distritos y destacamos que los responsables de llevar adelante la ley de presupuesto han accedido a algunas modificaciones”.“Nosotros desde este bloque escuchamos la presentación por parte del ministro de Economía y en las 3 leyes hemos podidos hacer modificaciones que hacen también al mensaje que pretendemos darle a la sociedad que somos una oposición que actúa con responsabilidad”, agregó el ameghinense.Dentro de esa serie de cambios, García apuntó que “a través de posturas que nos hicieron llegar intendentes de la Provincia preocupados por la implementación del Fondo Educativo hemos logrado establecer modificaciones, pretendían poner una mecánica de distribución diferente para esta herramienta y conseguimos que se mantenga la distribución de este fondo con la mitad por el CUD y el otro 50% por medio de esta nueva modalidad que a muchos no nos quedó claro como es pero que especialistas en la materia nos dijeron que no modifica mucho su aplicación”.En el mismo sentido, García destacó que “la progresividad que se logró imprimir en el uso del Fondo Educativo le permite a los intendentes que del 85% inicial que el gobierno bonaerense pretendía aplicar para obras de infraestructura escolar, el interior tenga comprometido hasta el 40% de los fondos que percibe y en el caso del gran Buenos Aires el 50%”.Luego de García, el senador del oficialismo, José Andrés De Leo, coincidió con los expuesto anteriormente por Malena Baro: "Este gobierno se ha caracterizado por sostener el crecimiento de la obra pública y tratar de tener un Estado transparente", valoró al tiempo que agradeció " a todos los bloques por estar dando un debate democrático por dar una herramienta fundamental para la gobernadora bonaerense".Roberto Costa, quien preside el bloque de Cambiemos tomó la palabra y habló de la Ley de Leyes como "el símbolo de un cambio de paradigma"."No es cierto que sea un presupuesto con déficit, hace dos años atrás para poder afrontar los gastos operativos de la Provincia había un endeudamiento de 22 mil millones de pesos y hoy ese presupuesto operativo tiene un superavit de 7 mil millones de pesos" agregó.Además, defendió el endeudamiento con una frase: "Tomamos deuda financiera para saldar una deuda social".Antes de la votación, el Presupuesto estuvo sometido a una seria de cambios en medio de las negociaciones con otras bancadas. Entre ellos, se fijó un límite de 1000 millones de dólares para endeudamiento oficial a través de proyectos de participación pública privada; también que el porcentaje atado a obras del Fondo Educativo baje del 85 al 50 por ciento para intendentes del conurbano y al 40% en el caso de los del Interior.La ley del presupuesto bonaerense 2018 proyecta gastos de 630.000 millones de pesos; prevé un crecimiento del 3,5% de la economía bonaerense e incluye una baja en la presión tributaria a 5,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG).Desarrollo Social es el sector más beneficiado con un aumento en los gastos del 30% y le siguen Infraestructura con 22% y Salud con el 19%, de incremento en inversiones.En el presupuesto 2018, los recursos propios se calculan en 599 mil millones de pesos, y se prevé un déficit de31 mil millones de pesos. El endeudamiento autorizado alcanza los 60 mil millones de pesos destinados a financiar obras públicas y servicios de la deuda.La baja de impuestos proyectada para 2018, mediante la Ley Impositiva, tiene un costo fiscal de $ 10.000 millones y abarca a Ingresos Brutos (IIBB) para áreas productivas. Están exentas, además, las Pymes fabriles que facturen hasta $ 78 millones, y cuyo tope es hoy de $ 52 millones, lo que implica una variación de más del 50% y alcanza a unas 40.000 compañías.Para la construcción, la alícuota del gravamen de ingresos brutos baja de 4% a 3% en beneficio de 39.000 compañías; para unos 15.000 pequeños comercios que facturen hasta $ 2 millones se reduce de 3,5% a 2,5%; y para unas 2.200 carnicerías también cae al 2,5%, desde el 3,5 a 5% actual. Unos 3.800 pequeños productores agro-ganaderos tendrán alícuota cero cuando facturen hasta $ 3 millones anuales.Se recorta asimismo la alícuota del impuesto a los Sellos, de 3,6% a 2% para la compra venta de inmuebles, como también para autos cero kilómetro ese gravamen y el de IIBB bajan de 3 y 3,5% respectivamente, al 2,5%.Hay aumentos en el impuesto Inmobiliario Urbano, que van del 40 al 70%, según la valuación de las propiedades, y de una suba del 50 por ciento, promedio para el Rural, aunque quedan exentos campos de menos de 50 hectáreas y los que se inundaron en 2017.Se votó, además, las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal que establece límites al gasto corriente y el endeudamiento de las comunas. Aquellos municipios que no adhieran a la norma, no contaran con asistencia financiera del gobierno provincial.En principio, los municipios no pueden subir su gasto corriente más allá de la pauta inflacionaria fijada por el gobierno nacional, y seguir con la política que en esa materia fija el gobierno provincial.Tampoco endeudarse por más del 8% de recursos corrientes ni aumentar la planta de empleados comunales por sobre el crecimiento vegetativo de la población.Los jefes comunales no podrán incentivar el gasto corriente en el último semestre; asimismo, se las exhorta a armonizar sus tasas con las de los municipios vecinos y según las pautas seguidas por el ejecutivo bonaerense