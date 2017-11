SESION

El detalle de la votación del paquete de leyes en Diputados

La sesión comenzó pasada las 17.30 y tras poco más de dos horas y media de discusión el oficialismo logró sortear el primer paso para que el Ejecutivo cuente con la Ley de Leyes. Desde la oposición, sectores del peronismo hablaron de “falta de transparencia". Pero el massismo y una buena parte del PJ le garantizó a Cambiemos sacar adelante el proyecto para que el Senado lo convierta en Ley.

Las tres leyes enviadas por el Ejecutivo; Presupuesto 2018, Ley Impositiva y el Pacto Fiscal con los municipios, fueron aprobadas en Diputados por mayoría, junto con los Ejercicios de ambas Cámaras y la Ley que regula que desde ahora, el presupuesto de la Legislatura es del 1,2 por ciento del prestupuesto total de la Provincia, y no del 1,5 como era hasta ahora.Copn la totalidad de los 92 diputados presentes, el oficialismo logró 76 adhesiones. Los votos en contra fueron 4 del bloque de 13 del FpV-PJ, que se sumaron a los 11 del FpV y al de Mónica Schlotthauer, del FIT que sumaron un total de 16 rechazos.El extenso debate fue iniciado por el diputado que preside la comisión de Presupuesto 2018, Marcelo Daletto brindó lo que desde Cambiemos se consideraron los aspectos más considerables de la Ley de Leyes. En ese sentido, señaló que “es la primera vez después de mucho tiempo que la Provincia trata un presupuesto en un contexto favorable”.En ese sentido, sostuvo que “hoy hay 225 mil fuentes de trabajo nuevas en Argentina y vamos a terminar el 2017 con la mitad de la inflación del 2016 ya que está bajando del 27,96% al 11,80%, además julio contra julio la pobreza ha bajado del 32 al 28%”.“Las principales características de este Presupuesto se sustenta en tres pilares: baja de impuestos por primera vez en el año en la provincia y un aumento del gasto de capital en obra y del gasto social y a la vez sigue la tendencia de reducir el déficit”, agregó.Dentro de este contexto, Daletto precisó que “vamos a aumentar el gasto de capital de 40.000 millones de pesos a 49 mil millones” al tiempo que cargó contra aquellos que alcen la mano para dar el “No”: “Votar en contra del endeudamiento es votar en contra de la obra pública y de que se puedan realizar las obras del Salado y se pavimenten rutas”.Tras ello, fue la diputada massista Valeria Arata quien tomó la palabra y adelantó que el massismo va a aprobar el endeudamiento pero no así los artículos 2, 3, 4, 106, 107 y 132 de la Ley Impositiva. A la hora de dar las explicaciones correspondientes, le cedió la palabra al presidente de bloque, Jorge Sarghini.El titular de la bancada del Frente Renovador detalló que "han aceptado incorporar dos cambios que son trascendentes y por eso vamos a aprobar el endeudamiento"."Uno de ellos vinculado al tema específico de la toma de deuda y el otro un artículo que se vota por mayoría simple y con cierta ingenuidad habilitaría tal cual como está planteado a un potencial endeudamiento aún mayor, pero aceptaron incorporar el artículo 62 que pone límite a ese endeudamiento".Acto seguido, el diputado que presiden el bloque del FpV-PJ, Walter Abarca, dio uan sorpresa ya que señaló que su oratoria no iba a ser representativa de los 13 referentes que integran su bancada: "Primero quiero anticipar que no voy a hablar en nombre de mi bloque sino que lo voy a hacer por Mauricio Barrientos, Liliana Pintos y Alicia Sánchez y por mí"."Me hubiese gustado sentarme en esta banca a decir que producto del diálogo y el consenso lo íbamos a acompañar, pero hoy no sabemos cuál es el cálculo de recursos que va a tener esta Provincia, hubiera sido bueno esperar hasta el día jueves para que la Gobernadora se siente con el Presidente y a partir de allí ver qué clase de Presupuesto íbamos a recibir”, cuestionó Abarca.Y agregó. "Después de esto hay que rediscutir el Presupuesto porque este acuerdo establece que un organismo fije las bases fiscales de las propiedades en Argentina, lo que quiere decir que estamos calculando el Inmobiliario Rural sobre una base imponible distinta"."¿Cuál era el apuro? El apuro es para tener los recursos de libre disponibilidad", consideró el legislador oriundo de Saladillo al tiempo que apuntó: que "no nos están diciendo cuál es el acuerdo y detrás de esto, la intención de Provincia es tener 85 mi millones de autorización de deuda más todos los recursos del Fondo el Conurbano y los municipios no se van a llevar nada de esto".Tras ello, cuestionó la no implementación del Fondo de Infraestructura Municipal y sobre todo la forma en que fue aplicado en los años anteriores: "La no ejecución de ese Fondo es porque ataron ese recurso a la toma de deuda, y hay municipios que todavía están esperando la toma de deuda para llamar a licitación".Por último, criticó algunas cuestiones vinculadas con la reforma fiscal: "Es un avasallamiento a los municipios, no me da la cara cara para votar una ley fiscal que diga que los intendentes tienen que pedirle permiso a la Provincia para contratar a un empleado”.Quien lo siguió en su palabra fue otro legislador de su bloque, Andrés Quinteros, que pidió “dotar de transparencia la aprobación de este Presupuesto”.“Podemos estar discutiendo durante horas sobre puntos que tiene este presupuesto, la discrecionalidad que le va a quedar a la Provincia sobre este recurso que va a venir por el Fondo del Conurbano es una preocupación pero apelamos al sentido común de cómo se va a distribuir, anticipamos que vamos a acompañar este Presupuesto y que lo vamos a controlar”, aseveró y dejó expuesto el punto que dividió a la bancada y el motivo por el cual Abarca debió hablar por sólo 4 diputados.Por el lado del FpV, el legislador, Juan Debandi fue el primero en tomar la palabra y ratificó que Rocío Giaccone, Miguel Funes, Gabriel Godoy, Lauro Grande, Lucía Portos, Santiago Revora, José Ignacio Rossi, César Valicenti, Avelino Zurro y él no votarán a favor de la ley de leyes.“El presupuesto que debemos aprobar está signado por el ajuste y el endeudamiento”, postuló al tiempo que se quejó por la falta de explicaciones de algunos referentes del gabinete de Vidal como el Director de Educación y Cultura, Gabriel Sánchez Zinny y al mismo tiempo adosó a esas observaciones una serie de informes que nunca fueron respondidos.“Es un Presupuesto no abierto a la oposición”, fue una de las afirmaciones que podrían oficiar como uno de los ejes principales a la hora de justificar el “No” pero también nombró la “la subejecución de las partidas sensibles como la Salud”.Por su parte, Sarghini volvió a tomar la palabra para "responder a los argumentos que ha expresado el diputado Silvestre sobre el pedido de informe". Al respecto, cuestionó que "un funcionario de segundo nivel, a quien de ninguna manera descalifico en sus capacidades, responda un informe por whats app, y crea que puede responder de esta manera y tirar por la borda toda una historia de funcionamiento de esta Cámara, yo le diría con todo respeto que se suma a la antología del disparate que se agrega cuando, más allá de los dos tercios, la ley que aprueba el acuerdo de ninguna manera autoriza el endeudamiento".A continuación, la diputada del FIT, Mónica Schlotthauer expuso: "Estamos sesionando porque ya algunas negociaciones que se hicieron fuera de acá se llevaron acabo y se pusieron de acuerdo. Si estamos sesionando, es porque este proyecto va a ser aprobado lamentablemente. Nosotros, con la convicción, indignación y toda la energía, vamos a rechazarlo"."Lejos de lo que nos dice Daletto, que es la cara alegre de un presupuesto amargo, este no es un Presupuesto que está pensado para la Provincia, sino simplemente pensado para engordar los bolsillos de banqueros, empresarios sojeros, multinacionales y automotrices, por el pago de la deuda externa, la nueva reforma tributaria, y también por el beneficio de la reforma del ingresos brutos", dijo."Más que hacerme la cuenta de cuánto va a pagar cada vecino, habría que ver cuánto podría pagar el gran empresariado si le pusiéramos los impuestos que hay que ponerles para dejar de ahogar a los vecinos, que van a estar ahogados con los aumentos en el transporte, en el gas, en la comida -desarrolló-. Este impuesto tiene un 10% destinado para la deuda externa, y un 2,6% para acción social, en una Provincia que tiene un Conurbano con un 8,5 de indigencia".Para cerrar, el diputado Díaz del Frente Amplio Progresista, afirmó que van a acompañar al oficialismo al considerar que "tenemos que reconocer que la Provincia de Buenos Aires se encuentra en mejores condiciones de equilibrio y presupuesto que en los ejercicios anteriores", y se refirió a la importancia de las definiciones del jueves de esta semana entre las provincias y el Gobierno Nacional."Esperamos que los futuros montos tiendan a menores niveles de endeudamiento, continuar con el plan de obra pública y comprender que esta negociación es para ahora o nunca en nuestra Provincia. No hay más excusas. Ya estarían resueltas a futuro la totalidad de las cuestiones pendientes que tiene la Provincia y llegó el momento de un plan sustentable", concluyó.