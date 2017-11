PRESUPUESTO 2018

La grieta en el peronismo del interior: los randazzistas se desmarcan para apoyar el Presupuesto

Tras el escrito que surgió de la reunión convocada por el titular del PJ, Espinoza, y la intendenta matancera Verónica Magario, desde el Frente Justicialista salieron a poner el grito en el cielo

La agitada jornada que se vivió en la ciudad de La Plata, con varias reuniones entre intendentes peronistas que están en contra de la aprobación del Presupuesto, legisladores y dirigentes partidarios, finalizó con un documento en el que los primeros dejaron sentada su posición.Como informó La Tecla, los 22 jefes comunales ejercieron presión a sus diputados y senadores luego de que algunos referentes como el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús o su par de Saavedra, Hugo Corvatta, se mostraran ante los medios en una postura favorable a la aprobación del paquete de leyes del Ejecutivo.Luego de múltiples reuniones, los reproches continuaron, con los "rebeldes" provinciales reprochando a sus legisladores -y a algunos de sus pares- que no los apoyen en sus reclamos. "Nos están dejando solos", se oyó decir a uno de ellos.Tras la jornada febril, los intendentes del Peronismo del Interior difundieron un comunicado en el que solicitan "a los diputados y senadores de la Legislatura provincial que posterguen el tratamiento de los Proyectos de Ley PE/4/17-18, Presupuesto General de la Provincia – Ejercicio 2018; PE/3/17-18, Ley Impositiva – Ejercicio 2018 y PE/5/17-18 Modificación LEY 13295.El problema surgió cuando apareció entre los firmantes el randazzista Jorge Cortés, intendente de Hipólito Irigoyen, quien salió automáticamente a aclarar su postura. "Yo no estuve en la reunión de donde sacaron la nómina de intendentes del interior, ni estuve en La Plata. Con 'Bali' Bucca y Patricio García estamos en otra postura. Los intendentes del interior queremos ser escuchados sin ninguna duda, pero también queremos que Vidal tenga el Presupuesto. Cuando esté aprobado, vamos a trabajar en conjunto para poder llevarlo a los municipios", dijo."No estoy de acuerdo con que no se apruebe, quiero que salga adelante lo antes posible", agregó y subrayó sobre las distintas discrepancias que surgieron de parte de los jefes comunales: "El Fondo Educativo hay que esperar que se apruebe. Aparentemente sale con un 40% para infraestructura, pero eso no cambia tanto el panorama para los intendentes, por lo menos para los del interior. En mi caso, lo estoy usando para hacer obra, así que no me modifica demasiado".En torno al FIM, aseguró: "Lo iremos hablando con el ministro correspondiente para ver cómo se soluciona. Por ahí nos quita algo de autonomía, pero no es algo como para no aprobarlo"."Mi postura es muy distinta a la que plantearon hoy. Cada cual tiene su planteo y se respetan todas las posiciones, pero yo estoy en línea con el grupo de Insaurralde y demás. Me llamaron, dije que iba a venir, pero los del grupo Cumplir no estuvimos al final en esa reunión. Estamos trabajando para que salga lo antes posible", concluyó.