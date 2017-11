LEGISLATURA BONAERENSE

En la previa del Presupuesto 2018, el FIT también salió a marcar la cancha

La declaración de la banca "rechaza enérgicamente los proyectos de Presupuesto 2018 y Ley impositiva presentados por la gobernadora María Eugenia Vidal", a horas de la votación

La política entera está pendiente a la votación del Presupuesto 2018, programada para las próximas horas en la Legislatura bonaerense. Las reuniones se amontonan, y si bien el oficialismo está confiado en aprobar todos los proyectos sin conflictos, dependen del acuerdo con el Frente Renovador. Hasta ahora, el foco estuvo puesto en el peronismo, que dividido por facciones llevó adelante las negociaciones durante los últimos días. Sin embargo, desde la Izquierda también salieron a marcar la cancha con un comunicado."La banca del Frente de Izquierda rechaza enérgicamente los proyectos de Presupuesto 2018 y Ley impositiva presentados por la gobernadora María Eugenia Vidal, que van en el mismo camino que las 'reformas' de ajuste y entrega que propone el gobierno nacional de Mauricio Macri. El presupuesto provincial no sólo no resolverá los problemas de la población en trabajo, salud, educación, niñez, jubilaciones, obras, violencia de género, etc., sino que los empeorará. Intentan seguir engordando los bolsillos de la banca internacional, las multinacionales, terratenientes sojeros, automotrices, mineras etc. Empresas que fueron las grandes beneficiadas bajo los gobiernos kirchneristas y ahora aún más con Cambiemos mediante la disminución del impuesto a los ingresos brutos y con distintas rebajas impositivas. Mientras tanto, a los vecinos del conurbano y a los pequeños productores del campo se los va a asfixiar con el revalúo inmobiliario y un desmedido y desigual aumento del impuesto inmobiliario, que no afectará de igual manera a los countries y grandes terratenientes", afirmaron."En una provincia donde el 50% de los menores de edad está por debajo de la línea de pobreza, el 8,5 % de la población del conurbano vive en la indigencia y el 38,5% vive por debajo de la línea de pobreza, pretenden que el 10% del presupuesto se destine a pagar deuda externa y sólo el 2,6% para Desarrollo Social. El gobierno miente cuando dice que pretende endeudarse para hacer obras. De los $85 mil millones que se pedirán prestado el 74% ($63 mil millones) irá a pagar servicios de deuda. Sólo el 21% se destinaría a obras estructurales. Este año se pagará un 50% más en concepto de intereses de deuda, mientras que sólo un 7% más irá para obras. Así es que, por ejemplo, las asambleas de vecinos inundados de La Plata cuestionan como falsos, a partir del seguimiento de las obras, los anuncios del ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, respecto a que las obras para evitar inundaciones en la región se terminarán en mayo de 2018", agregaron."El gobierno, junto a sus cómplices de los bloques del Frente Renovador, GEN y peronistas (incluido el FPV) dan la espalda al reclamo pendiente y creciente de los trabajadores estatales que prestan servicios a la población para garantizar el acceso a los derechos: pase a planta permanente y fin de los contratos basuras en el Estado. El proyecto de presupuesto achica la planta permanente y aumenta el trabajo precario en todas las reparticiones, desconociendo los compromisos paritarios ya firmados. Una política propia de Cambiemos que viene replicando desde inicios de su gestión en 2015 con gremios como CICOP (Salud) y ATE (estatales). Por su parte, se dispone un achicamiento en 98 mil horas cátedra de planta permanente en la educación; cuando los docentes reclaman desde hace años la necesidad de cubrir cargos (sólo en La Matanza falta cubrir 6.000 cargos según el Suteba Multicolor) para terminar con el hacinamiento en las aulas y mejorar la educación. A esta situación se suman 10.000 trabajadores del Plan Fines que se están movilizando pidiendo el pase a planta. El Frente de Izquierda rechaza con este presupuesto el intento de liquidar los derechos a la Salud y Educación, con la implementación del ajuste, el Plan Maestro y la llamada Cobertura Universal de Salud. Constituyen una discriminación mortal creando una educación y una salud para ricos y otra para pobres", expusieron.En la misma línea, continuaron: "Buscan que los salarios sigan bajando. Anuncian un aumento de entre el 8 y el 12%, cuando la inflación anual estimada superará el 20% empujada por los aumentos de las tarifas (servicios, transporte e incluso los peajes en forma desmedida), los combustibles, alimentos, etc"."Seguirán sin respuesta los reclamos del movimiento de mujeres, en particular las víctimas de violencia de género, cuyos planes y programas se sub-ejecutan todos los años. Así fue que para 2016 la Procuración General de la Corte bonaerense ya reconocía 90 femicidios en la provincia, 95 mil casos de violencia familiar o de género y 3.126 personas se acercaron a una dependencia judicial a ratificar denuncias de abuso sexual. Por su parte, los trabajadores de Niñez, como consecuencia del congelamiento de la dotación y el mantenimiento de la precarización, empiezan a ser reemplazados por personal del Servicio Penitenciario. En el Centro Juvenil del Abasto (La Plata), 80 agentes penitenciarios cumplirán tareas que deberían ser realizadas por personal auxiliar y profesional. Violan así la Ley Niñez y Adolescencia (12.398). Igual situación sucede en Virrey del Pino y otros centros. Con este presupuesto tampoco habrá reactivación del sistema ferroviario provincial (Ferrobaires) y de la industria naval (Astillero Río Santiago) cuyos trabajadores siguen en la incertidumbre respecto a la continuidad laboral y reclaman una real política de inversión para reactivar la industria estatal", sostuvieron.Por último, concluyeron: "El Frente de Izquierda rechazará en la Legislatura provincial los proyecto de Presupuesto 2018 y la Ley Impositiva presentados por la gobernadora Vidal. Denunciamos la complicidad de los diputados y senadores de los bloques del FR, GEN y peronistas que le darán los votos a Cambiemos para aplicar este brutal ajuste, incluso aquellos que desvergonzadamente hasta hace poco hicieron campaña electoral diciendo que iban a “frenar el ajuste de Macri y Vidal”. Cambiemos obtendrá los votos en la Legislatura para sus proyectos de ajuste y entrega. Sin embargo, el veredicto final lo tendrán los trabajadores y el pueblo bonaerense y de todo el país en las calles cuando salgan a enfrentar el ajuste. Desde el FIT llamamos a movilizar ampliamente contra estos proyectos y el plan de “reformas” del gobierno nacional, para lograr imponer un plan alternativo. Ese plan debe tener como primera medida para comenzar a lograr una solución a los problemas económicos y sociales, la inmediata suspensión del pago de la deuda externa. Deuda que es una verdadera estafa, apuntalada por Domingo Cavallo cuando en 1982 estatizó la deuda privada de los empresarios y multinacionales (entre ellos el Grupo Macri), y perpetuada bajo todos los gobiernos posteriores con presupuestos y patrimonios nacionales que se han ido achicando en pos de pagarla, tal como lo demuestra el presupuesto de Vidal".