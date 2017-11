TERRITORIO BONAERENSE

Se acerca diciembre y los municipios se prenden fuego: cuáles son los jefes comunales incendiados

En pleno debate por los Presupuestos y las Leyes impositivas, varios intendentes se enfrentan a conflictos con los trabajadores estatales por temas económicos. Quiénes son y cuáles son los puntos en discusión

El punto más álgido se da en Necochea, donde el massista Facundo López se tuvo que enfrentar a la renuncia del Secretario de Economía local, Jorge Mancuso, quien dejó su cargo aduciendo razones personales. Según trascendió, Mancuso sufrió una descompensación, producto del estrés acumulado, durante la semana. La salida del funcionario se dio en medio de la crisis con 400 trabajadores destajistas, los más precarizados de la planta municipal, que reclaman el pago de haberes.A este conflicto se le suma el del Ente Vial, donde tampoco hubo pago de salarios y arrancaron el paro de actividades. Allí confluyen trabajadores de planta con distintos niveles de antigüedad y bonificaciones. Por su parte, el intendente precisó que “se depositó el dinero y mañana estarán cobrando”, aunque no explicó las razones de la demora.El panorama no pinta mucho mejor en el territorio de José Zara. Los trabajadores municipales de Patagones comenzaron hoy una retención de servicios por 48 horas en desacuerdo con la negativa del Ejecutivo de otorgar un aumento salarial antes de fin de año y un bono que no alcanza al pedido solicitado.La medida de fuerza fue acordada entre los agentes municipales enrolados en ATE y Soyem, mientras que desde Fesimubo no adhirieron aunque le presentaron una nota al Ejecutivo con el reclamo.Gustavo Paletta, Secretario General de ATE Patagones sostuvo que el reclamo tiene que ver con la falta de aumento antes de fin de año y por no estar conformes con el bono extra ofrecido por el Ejecutivo. “A las 9 nos reunimos en el hospital y si los compañeros lo deciden marcharemos al municipio”, sentenció.A la hora de hablar de conflictos municipales, nunca puede faltar el conflictivo Carlos Arroyo, que suma tropiezos desde el inicio de su gestión, a pesar de los enormes esfuerzos de Provincia por calmar las aguas.En esta situación, bajo el lema “Si nos tocan a uno, nos tocan a todos”, los trabajadores municipales de Mar del Plata marchan esta tarde para reclamar contra la polémica medida del jefe comunal de no pagar los sueldos de la cúpula sindical.A través de las redes sociales, los trabajadores convocaron a una marcha en la puerta del sindicato a las redes sociales, en contra de la disposición que afecta a unos 25 dirigentes, quienes son “investigados” por el Ejecutivo.Desde la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales (SMT) dijeron desconocer esta iniciativa, programada para esta tarde y difundida a través de las redes sociales. “La organizan los delegados. La hacen los afiliados en apoyo a la comisión directiva”, expresaron.