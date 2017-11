Intendentes del PJ metieron presión a los legisladores pero no hubo cambios en el Presupuesto

Convocados por el titular del PJ y Verónica Magario, pidieron postergar el tratamiento del paquete de leyes hasta que se sepa el contenido del Pacto Fiscal entre Nación y provincias. También solicitaron que se redistribuya el monto entre los municipios. Críticas por lo que creen un avasallamiento a la autonomía municipal.

La agitada jornada que se vivió en la ciudad de La Plata, con varias reuniones entre intendentes peronistas que están en contra de la aprobación del Presupuesto, legisladores y dirigentes partidarios, finalizó con un documento en el que los primeros dejaron sentada su posición.Como informó La Tecla, los jefes comunales ejercieron presión a sus diputados y senadores luego de que algunos referentes como el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús o su par de Saavedra, Hugo Corvatta, se mostraran ante los medios en una postura favorable a la aprobación del paquete de leyes del Ejecutivo.Luego de múltiples reuniones, los reproches continuaron, con los "rebeldes" provinciales reprochando a sus legisladores -y a algunos de sus pares- que no los apoyen en sus reclamos. "Nos están dejando solos", se oyó decir a uno de ellos.Tras la jornada febril, los intendentes del Peronismo del Interior difundieron un comunicado en el que solicitan "a los diputados y senadores de la Legislatura provincial que posterguen el tratamiento de los Proyectos de Ley PE/4/17-18, Presupuesto General de la Provincia – Ejercicio 2018; PE/3/17-18, Ley Impositiva – Ejercicio 2018 y PE/5/17-18 Modificación LEY 13295.[15:33, 14/11/2017] Lucía Pires:

Comunciado Final Intendentes-1 by Lucía Pires on Scribd

"Entendemos que no se encuentran reunidos los recaudos necesarios para un análisis responsable de la normativa indicada, hasta tanto no se conozcan con certeza los alcances del Pacto Fiscal a firmarse el próximo jueves 16 de noviembre entre las Provincias y el Poder Ejecutivo Nacional, al cual la Sra. Gobernadora María Eugenia Vidal ha manifestado públicamente su voluntad e intención de adherir", aseguran.Además, expresan que "en nuestro carácter de representantes directos de los habitantes y vecinos que nos eligieron a través del voto popular, exigimos que todos los recursos extraordinarios que la Provincia de Buenos Aires obtenga como resultado de dicha convención, sean afectados a la masa coparticipable a los Municipios"."El crecimiento y desarrollo de nuestras comunidades requiere del fortalecimiento de las autonomías municipales, de garantizar a los gobiernos locales su independencia económica, como presupuesto ineludible para posibilitar la implementación de políticas que respondan a las necesidades dispares de cada distrito", agregan.La nota añade que "la centralización de los recursos no sólo vulnera preceptos constitucionales, que reconocen la autonomía municipal, sino que conspira con un progreso armónico de nuestros pueblos"."En conclusión -finaliza el documento- solicitamos que en forma previa al tratamiento de las normas indicadas, se conforme una mesa de trabajo que permita contribuir a enriquecer los proyectos, con el fortalecimiento de los ejecutivos municipales y provincial, en pos de obtener las mejores leyes para la prosperidad de los bonaerenses.El comunicado lleva la firma de los intendentes Marcelo Santillán (Gonzáles Cháves); German Lago (Alberti); Julio Marini (Benito Juárez); Gustavo Arrieta (Cañuelas); Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento); Walter Torchio (Carlos Casares); Francisco Echarren (Castelli); Ricardo Casi (Colón); Juan Manuel Álvarez (Ranchos); Jorge Cortés (Hipólito Irigoyen); Alfredo Fisher (Laprida); Alberto Conochiari (Leandro N. Alem); Marcos Fernández (Monte Hermoso); Hernan Y Zurieta (Punta Indio); Mauro Poletti (Ramallo); Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez); Ricardo Alessandro (Salto); Francisco Durañona (San A. de Areco); Gustavo Cocconi (Tapalqué); Roberto Álvarez (Tres Lomas); Hernan Ralinqueo (25 de Mayo) y Gustavo Barrera (Villa Gessell).