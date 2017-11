COMO LOS HERMANOS MARX

Las desopilantes aventuras de los intendentes peronistas en busca de la unidad

Jefes comunales reunidos en la sede del PJ platense enojados con los del Conurbano por "bancar" el Presupuesto de Vidal. Otros en la Legislatura persiguiendo diputados para decirles que no lo voten. Algunos que se dieron una vuelta por ambas para ver cuál juntaba más adeptos. Y lo que buscaban era juntarse...

La virtual "batalla" entre intendentes peronistas se volvió a escenificar pasado el mediodía, cuando jefes comunales del interior se reunieron en La Plata para desautorizar apoyo que varios de sus colegas del Conurbano habrían dado al paquete de leyes enviado por el gobierno de María Eugenia Vidal a la Legislatura.Hasta la sede del Partido Justicialista capitalino, escenario del cónclave, llegaron jefes comunales enrolados en el randazzismo o quienes se pusieron la camiseta de Unidad Ciudadana. Pero claro, ésta era sólo una de las reuniones.Muy cerca de allí, algunos jefes comunales que no son del Conurbano ni del interior, pero están en contra de las leyes (Mario Secco, de Ensenada o Verónica Magario, de La Matanza) recorrieron los despachos de los legisladores peronistas como Walter Abarca o Mauricio Barrientos al grito de "si nos tiran al bombo, va a haber quil...", advirtiéndoles que no voten las leyes.La principal resistencia es hacia el Fondo de Infraestructura Municipal o su reemplazo, que aportaría más de 3 mil millones de pesos a los municipios, derivados de la negociación de la Provincia respecto del Fondo del Conurbano.Entre ellos dieron el presente Francisco "Paco" Durañona, de San Antonio de Areco; Alfredo Fisher (Laprida), Ricardo Casi (Colón); Germán Lago (Alberti); Julio Marini (Benito Juárez); Marcelo Santillán (A. González Chávez); Hernán Ralinqueo (25 de Mayo); Hernán Izurieta (Punta Indio); Francisco Echarren (Castelli); Gustavo Barrera, de Villa Gesell o Oscar Ostoich, de Capitán Sarmiento.Acerca del objetivo de la convocatoria, Santillán aseguró que "si no nos unimos, hoy empezamos a construir la derrota de 2019", evaluando que es necesario "un peronismo unido para votar contra la Ley de Presupuesto 2018, porque significa el beneficio para unos pocos".Claro que no podía estar ausente el (pronto) saliente presidente del peronismo bonaerense, Fernando Espinoza, quien llegó separado de la matancera Magario, con quien disfrutó de unas vacaciones en el sur del país, como informó La Tecla.Al finalizar el cónclave de los alcaldes "rebeldes" del interior y luego de la foto de rigor -para inmortalizar el acto- Alfredo Fisher aseguró que "algunos intendentes peronistas del interior quisimos mostrar una disidencia con las leyes enviadas por (María Eugenia) Vidal y con los interlocutores que ha elegido", en clara referencia a algunos jefes comunales del Conurbano que habrían dado el OK al paquete que se comienza a discutir hoy en la Legislatura.Finalmente, luego de idas y vueltas, llegó la orden a la sede de 54: "Muchachos, todos para Diputados". Allí esperaban 7 filas de 9 sillas cada una y jugo de naranaja en una mesa de la sala 38 de la Cámara Baja. Aguardando a la tropa, el intendente de Ensenada y la nueva pareja presidencial justicialista: Espinoza-Magario, además de varios legisladores.