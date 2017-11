INTERNA

Grieta radical: un sector cree "secundario" discutir su rol en Cambiemos

El legislador nacional Miguel Bazze se puso en la vereda contraria a dirigentes como Ricardo Alfonsín. Considera que el desafío mayor es dar respuestas a la gente desde Cambiemos y minimiza el debate interno por los espacios dentro de la alianza gobernante.

Las diversas perspectivas acerca del rol de la Unión Cívica Radical dentro de la alianza Cambiemos son cada vez más evidentes, poniendo cara a cara a quienes miran hacia el costado con aquellos que pretenden rediscutir el papel del centenario partido en el oficialismo.Entre los segundos se enmarca el permanente cuestionamiento de dirigentes con peso partidario como Ricardo Alfonsín, quien no sólo pide mayor debate interno sino que pone a la estructura orgánica en jaque al cuestionar proyectos del oficialismo como el de Reforma Laboral.Dentro del primer segmento, aquellos que no están dispuestos a abrir la caja de Pandora de las discusiones, se ubica el actual Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, Miguel Bazze.En diálogo con Cadena Río (88.7 fm), el legislador aseguró que los radicales tienen "un desafío mayor. Está muy bien que pensemos en el radicalismo, porque pertenecemos a él y estamos orgullosos de serlo porque ha sido un instrumento de transformación social en la Argentina, pero hoy el desafío importante es resolver los problemas de la sociedad, dando respuesta especialmente a los sectores que más sufren".Bazze se refirió, además, a la disputa bonaerense por el Fondo del Conurbano, expresando que "en la Provincia tenemos un grave problema con el tema de la Coparticipación. El reclamo hecho por la Gobernadora es justo y se ha encontrado una solución intermedia, que mejora la situación de la Provincia pero que no es todavía la que merece y necesita".