RECLAMOS

Ruido de tractores en el campo: hablan de estado de alerta y movilización

Carbap endurece su discurso ante la suba del 50% en el impuesto Inmobiliario. Pide mesura y lo considera "un atropello y una provocación propia de otros tiempos". La entidad asegura que la capacidad de pago del campo está agotada.

Mientras la Legislatura bonaerense se prepara para debatir hoy parte del paquete económico enviado por el Ejecutivo, sectores rurales endurecen su postura para rechazar, especialmente, la suba del 50% en el impuesto inmobiliario.Por caso, el secretario de la Sociedad Rural de Junín, Joaquín Elósegui, aseguró que “los productores están en alerta y movilización”, al término de un encuentro mantenido en Pergamino por entidades nucleadas en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).La entidad volvió a rechazar de plano "la pretensión inconsulta de la Provincia de Buenos Aires de aumentar un 50% el Impuesto Inmobiliario Rural", lo que consideraron "un atropello y provocación propia de otros tiempos y gobiernos, siendo que para el presente año, debimos soportar un aumento del 276 % de este mismo impuesto"."Mientras desde el Gobierno Nacional hablan de bajar la Presión Fiscal y promover las Inversiones que generen nuevas fuentes laborales y mas divisas, el Gobierno Provincial decide más de lo mismo. Ese no es el camino que queremos para alcanzar la tan ansiada reactivación económica del País", añade el comunicado difundido por la organización.La entidad que nuclea a sectores del campo indica que "la inflación anual ha rondado el 20%, mientras los precios de nuestros productos se han mantenidos estables, los costos de los insumos como el gasoil, los fletes y las Labores, han aumentado más del 50% en los últimos dos años, es imposible que enfrentemos mayores erogaciones sin resentir financieramente nuestras empresas. La presión fiscal, sumando Nación, Provincia y Municipios se hace insostenible y por lo tanto impagables"."Los productores, ya hemos hecho todos los ajustes necesarios, son los Estados quienes aún no han reducido sus gastos", expresaron, añadiendo que "lamentablemente, de concretarse esta suba, deberemos desactivar los planes de crecimiento y desarrollo, con lo que cada productor pasará a postergar todo gasto que no sea de necesidad inmediata para mantener la producción a flote y su planta de empleados, lo que repercutirá directamente sobre las poblaciones del interior de la provincia".El comunicado finaliza con una frase contundente: "Están a tiempo de reaccionar y abandonar el facilismo de subir impuestos cada vez que no les alcanza la plata. Nuestra capacidad de pago esta agotada. Pedimos mesura, dialogo y sentido común".La nota lleva la firma de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina, Asociación de Productores de Arroyo Corto, Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Sociedad Rural de Coronel Dorrego, Sociedad Rural de Coronel Pringles, Sociedad Rural de Coronel Suárez, Asociación Rural de Patagones, Sociedad Rural de Pigüé, Asociación Rural del Partido de Saavedra, Asociación Rural de Stroeder, Asociación Agrícola Ganadera del S. O. de Buenos Aires, Asociación Rural de Tornquist, Asociación Agrícola Ganadera de Villalonga, Asociación de Productores Rurales de Villarino Sur y Asociación Rural de Villa Iris.