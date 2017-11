PLENARIO

Uno menos, un candidato al PJ se bajó y el interior busca nuevo representante

Finalmente, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, no será contendiente a la presidencia del Partido Justicialista de la Provincia. Así se definió en un plenario realizado en Zárate. La idea es que sea un dirigente sin mandato comunal.

Tal como adelantó La Tecla.info, desde el interior de la provincia de Buenos Aires avanzaban las conversaciones para establecer un candidato que combate contra los dos candidatos a la presidencia del Partido Justicialista ya puestos y contra la “conurbanización” del peronismo. En ese sentido, el nombre que picaba en punta para asumir la responsabilidad de representar al sector era el de Francisco “Paco” Durañona, mandamás de San Antonio de Areco.Sin embargo, según pudo saber La Tecla.info, el jefe comunal que ya había comentado a Cristina Fernández de Kirchner su intención de combatir por un PJ federal que promueva el arraigo, no será candidato a conducir el partido.En el plenario realizado en Zárate y que contó con presencia de varios dirigentes de la región y futuros legisladores como Marcos di Palma y Mariano Pinedo, se definió que la representación del peronismo del interior no caiga en alguno de los intendentes, sino que sea responsabilidad de un dirigente sin gestión comunal. Por ello, Durañona no será quien vaya al combate contra Gustavo Menéndez, de Merlo; y Walter Festa, de Moreno.Igualmente, el intendente kirchnerista se mantiene en la conducción del espacio junto con el exsecretario de Seguridad y actual senador bonaerense, Sergio Berni.En ese sentido, desde el sector manifestaron a La Tecla que “la Segunda Sección pretende una conducción con fuerte raigambre en el interior, un peronismo trabajando en el arraigo, el federalismo, la producción, la industrialización de la ruralidad, tierra, techo y trabajo, con autonomía de los Municipios y fuertes convicciones para rechazar ajustes y endeudamiento”.De esa manera, el espacio apunta a “construir una alternativa que enamore a las familias del interior de cara al 2019”. Por el momento no hay nombres puestos, pero lo único seguro es que no será un intendente.