ESTE MARTES

Día D para el Presupuesto 2018: el vidalismo muestra todas sus cartas

Pese al rechazo del kirchnerismo duro y a las observaciones de intendentes, el oficialismo bonaerense confía en en tener los votos necesarios para aprobar hoy la ley de leyes en ambas cámaras. Negociaciones con aliados. Los datos del Presupuesto y la Ley Impositiva.

Cambiemos aspira a concretar este martes una exhibición de su poderío futuro al aprobar el Presupuesto 2018, la Ley Impositiva y el controvertido pacto fiscal con los municipios, todo en una maratónica sesión en simultáneo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, como se hizo en etapas anteriores.El vidalismo cuenta con los votos del Frente Renovador en ambas cámaras y apela a ciertos votos del peronismo no K para llegar a la mayoría necesaria para convalidar el presupuesto de 630 mil millones de pesos para el año próximo.La prueba servirá para demostrar el poder de negociación del oficialismo, que apuesta a resolver ahora, pese a que tendrá una mayor cantidad de bancas dentro de un mes, luego de la significativa victoria que obtuvo en la mayoría de las secciones electorales.En sintonía con la Nación, el gobierno bonaerense promueve distintas exenciones en el pago de Ingresos Brutos, como a las Pymes, mientras que para los grandes contribuyentes industriales, se reduce la alícuota de 1,75% al 1,5%. En el Impuesto de Sellos, en tanto, se reduce la alícuota de venta de propiedades pasando del 3,6% al 2%.La discusión del polémico Pacto fiscal con los municipios un capítulo aparte. En vistas a tratar de reducir el déficit fiscal, la Provincia sujeta la ayuda de dinero extraordinaria al cumplimiento de determinadas condiciones como congelamiento de personal si las cuentas no andan bien, restricciones en las deuda e imposición de obras para la ejecución del Fondo Educativo.Los proyectos en números:PRESUPUESTOLos gastos totales proyectados para 2018 ascienden a $ 630 mil millones, mientras que los ingresos totales ascienden a $ 599 mil millones y se visualiza un superávit corriente, a la vez que se contempla un déficit para el financiamiento de inversión en obras.Como al igual que los dos años anteriores, Desarrollo Social, Salud e Infraestructura son las 3 áreas provinciales que más aumento de partidas recibirán. En este sentido, Desarrollo social encabeza el ranking con un 33% de aumento, lo sigue Infraestructura con un 22% y Salud con un 19%.El desglose por áreas de la Administración Central, al que tuvo acceso La Tecla, contempla un monto de $ 323.419.967.590, distribuido de la siguente manera:- Poder Judicial: $ 29.414.587.000- Fiscalía de Estado: $ 733.034.000- Junta Electoral: $ 59.920.000- Tribunal de Cuentas: $ 749.962.000- Gobernación: $ 1.738.655.000- Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros: $ 1.373.760- Ministerio INISTERIO DE ECONOMÍA 2.123.862.000- Contaduría General de la Provincia: $ 456.716.000- Tesorería General: $ 186.143.000- Ministerio de Producción: $ 1.430.583.800- Ministerio de Salud: $ 39.893.558.735- Ministerio de Agroindustria: $ 606.403.000- Ministerio de Infraestructura y Serv. Públicos: $ 16.943.320.950- Consejo de la Magistratura: $ 47.523.000- Ministerio de Justicia: $ 17.287.261.283- Ministerio de Seguridad: $ 61.833.940.164- Ministerio de Desarrollo Social: $ 16.206.566.025- Ministerio de Gobierno: $ 2.380.939.000- Ministerio de Trabajo: $ 829.110.550- Asesoría General de Gobierno: $ 306.100.000- Defensoría del Pueblo: $ 477.443.000- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: $ 118.058.300- Ministerio de Gestión Cultural: $ 2.063.717.700Además, el proyecto detalla el importe asignado a organismos descentralizados, con una cifra total de 194.623.049.251 pesos:- Patronato de Liberados Bonaerense: $ 461.693.000- Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (O.P.D.S): $ 382.385.000- Agencia de Recaudación de la Pcia. de Buenos Aires (A.R.B.A.): $ 4.800.946.000- Ente Administrador Astillero Río Santiago: $ 3.598.812.000- Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado: $ 96.525.000- Dirección de Vialidad: $ 10.501.330.000- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.): $ 700.698.000- Instituto de la Vivienda: $ 5.441.310.359- Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial:$ 319.308.000- Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Pcia. de Buenos Aires (O.C.E.B.A.): $ 1.368.279.000- Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (O.C.A.B.A.): $ 103.965.000- Autoridad del Agua: $ 654.802.000- Comité de Cuenca del Río Reconquista: $ 1.686.491.000- Dirección General de Cultura y Educación: $ 163.928.228.032- Universidad Provincial del Sudoeste (U.P.S.O.): $ 117.168.260- Universidad Provincial de Ezeiza $ 72.154.000- Comisión de Investigaciones Científicas: $ 388.954.600- nstituciones de Previsión Social: $ 111.919.889.100- Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Pcia. de Bs. As.: $ 21.247.304.200- Instituto de Previsión Social: $ 90.672.584.900IMPOSITIVASe estima para el año próximo recursos por 599.059.824.294 pesos, es decir 11.229.931.871 pesos más, lo que representa un 22,80 de incremento entre el año en curso y el que viene.En el desagregado que se hace por área, se desprende que la Administración Central incrementará sus recursos en un 21,51% en la comparación interanual (de $ 395.674.706.311 a $ 480.803.071.717), mientras que los Organismos Descentralizados subirían sus ingresos en un 55,26% (de $ 8.230.609.512 a $ 12.778.940.781). En tanto, el 25,68% se estiman incrementar los recursos de las Instituciones de Previsión Social (de $ 83.924.576.600 a $ 105.477.811.796)Por fuera del incremento de los recursos de origen nacional, que rondará el 27%, cómo proyecta Buenos Aires incrementar su recaudación.Impuestos sobre el patrimonio por la Administración Central- Los ingresos tributarios representan casi el 85 por ciento del total de los recursos estimados para el año entrante. Del total de los ingresos tributarios, 13,47 % corresponden a impuestos sobre al patrimonio, siendo automotores e inmobiliario urbano los que más recaudan- Con el revalúo que se envió en la Ley Impositiva, la Provincia estima recaudar en 2018, $ 14.351.376.000 en concepto e inmobiliario urbano, lo que significa un 87,76 % más respecto a lo estimado para el corriente ejercicio ($ 7.643.168.000)- Por el Inmobiliario Rural la Provincia incrementaría sus ingresos en un 60,52% (de $ 4.268.830.000 en 2017 a $ 6.852.699.000 en 2018)- Por patente automotor, el incremento interanual que se proyecta es del 36,96%- Por Planes de Regularización de deudas la Provincia estima una recaudación superior a la de este año en un 79,26%, lo que significa que habrá una fuerte política contra los evasores.