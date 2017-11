DETALLE

Los K, no tan K, que acompañarían el presupuesto de Vidal

Diez de los diecisiete integrantes del bloque Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la Provincia firmaron una misiva adelantando su voto negativo a la Ley de Leyes. El resto, no anunció su postura. Cada caso.

En la previa al martes de intensa actividad que vivirá la provincia de Buenos Aires, un grupo de legisladores del kirchnerismo hizo público su postura sobre el Presupuesto 2018 de María Eugenia Vidal. En definitiva, en una misiva difundida mediante las redes sociales en la noche del lunes, explicaron punto por punto el voto negativo a la ley de leyes.Lo llamativo fue que no todos los dirigentes del kirchnerismo se anotaron en la carta pública en contra del paquete económico del gobierno de Cambiemos. Inclusive, de los diecisiete diputados bonaerenses del bloque del Frente para la Victoria, con predominancia de La Cámpora y lo que alguna vez fue Unidos y Organizados, casi la mitad no se anotó en la misiva.Vale destacar que no todos los casos generan la misma sorpresa, y algunos de ellos eran de esperar por la responsabilidad territorial de los diputados. Así ocurre con Marisol Merquel, de Saavedra; Aníbal Regueiro, de Presidente Perón; y Juan José Mussi, de Berazategui.Otra ausencia que no caló hondo fue la de Marcelo “el Patón” Torres. Es que el hombre de la Segunda sección electoral, antes de las elecciones ya había decidido acompañar a Florencio Randazzo, y si bien después volvió a Unidad Ciudadana, no se encuentra a gusto en el seno del bloque K desde hace tiempo.Con dicho panorama, la vista se posó sobre los tres dirigentes sin responsabilidad territorial con algún intendente y que no firmaron la misiva. Si bien su voto positivo o negativo es una incógnita, no acompañar la misiva los puso en el ojo de la tormenta.Uno de ellos, ya está acostumbrado a dicha posición en el centro del debate. Se trata de José Ottavis, el hombre que desde hace tiempo se interesa más por la farándula y las revistas del corazón que por la actividad en los pasillos de la Legislatura. Otro es Juan Manuel Cheppi, de íntima relación con Ottavis, y quien no se encontraría del todo cómodo en el bloque. Incluso, se especula que la línea más cerca al exnovio de Victoria Xipolitakis podría tener un bloque propio.Así, la última integrante del tridente es Karina Názabal, y quizás la ausencia de firma que más llamó la atención. Incluso, su pareja el senador Darío Díaz Pérez, es uno de los firmantes en las explicaciones del no acompañamiento.Con dicho panorama, solo diez de diecisiete diputados firmaron la negativa al presupuesto de Vidal. Ellos son: Rocío Giaccone, Miguel Funes, Gabriel Godoy, Lauro Grande, Lucía Portos, Santiago Revora, José Ignacio Rossi, César Valicenti, Avelino Zurro, Juan Debandi.