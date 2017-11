LEGISLATURA

Los porqué del rechazo kirchnerista al Presupuesto 2018 de Vidal

A través de un comunicado, a pocas horas del tratamiento en el recinto, las bancadas K de senadores y diputados adelantaron anoche que no le levantarán la mano al presupuesto y la ley impositiva provincial. La misiva completa

EL PRESUPUESTO Y LAS REFORMAS DEL AJUSTE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESDesde que asumió Maria Eugenia Vidal al frente de la gobernación bonaerense endeudó a la Provincia en cerca de 5.300 millones de dólares, una cifra similar a la deuda externa de India, el sexto país con mayor PBI del planeta. Como si fuera poco nos propone seguir endeudándonos, aumentando la toma de deuda en un 30% con respecto al ejercicio anterior. Al mismo tiempo, durante 2017 subejecutó las partidas en áreas clave como Salud, Desarrollo Social y las políticas de género. La ecuación es simple. Vidal toma deuda a niveles históricos y desatiende las necesidades del pueblo. Sonríe a la gente en televisión; pero no en su presupuesto. Además están los problemas que generó en los bonaerenses las discresionalidades en la distribución de los recursos, inseguridad, deficiencia de la salud, atraso en el pago de los compromisos municipales con sus agentes y los actores de la comunidad que cumplen importantes tareas sociales en distintas áreas críticas, comedores, centros sociales y deportivos para jóvenes, centros de jubilados etcLa gobernadora encabeza un proyecto que en dos años puso en crisis el aparato industrial e incrementó los índices de desocupación, pobreza e indigencia en toda la provincia. El presupuesto que presenta no contempla soluciones para este difícil momento que atraviesan los bonaerenses. Todas las partidas asignadas respetan las proyecciones oficiales de inflación encubriendo un ajuste inexorable dado las rigideces estructurales que sostienen los índices de precio por sobre las expectativas del gobierno nacional. Incluso, áreas tan sensibles como los servicios de seguridad, justicia, económicos y la administración gubernamental se proyectan por debajo de la pauta de inflación estimada.El creciente déficit fiscal que presenta la administración de la Gobernadora tampoco encuentra soluciones en este proyecto. Estima un déficit de por lo menos $3 ​1.0​ 00 millones, consolidando un rojo fiscal que en términos nominales es un 50% superior al heredado de la anterior gestión. Como salida propone tomar más deuda y ajustar el salario de los trabajadores.Como parte del programa de gobierno para 2018, la gobernadora presenta una reforma impositiva y fiscal que se distingue por la inequidad tributaria y la discrecionalidad en los mecanismos de asignación de los recursos. Propone eliminar las exenciones de impuestos para los clubes, entidades gremiales y otras instituciones, al tiempo que exime de tributos a las operaciones entre entidades financieras. Modifica tibiamente el inmobiliario rural, sin atender al criterio de progresividad que supone reformular las alícuotas para que los sectores más favorecidos realicen mayores contribuciones. Es la provincia del revés.El paquete de reformas pretende otorgar facultades discrecionales al Ejecutivo para la asignación de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo, consolidando la recurrente práctica de beneficiar a los municipios amigos y castigar a los opositores. Hoy, por cada 100 pesos que gira la Provincia 77 van a parar a municipios oficialistas y el nuevo régimen profundiza esta inequidad.En defensa de la autonomía municipal rechazamos la virtual intervención del gobierno provincial en las cuentas públicas municipales que sucederá de aprobarse estas medidas.En definitiva, no acompañaremos una propuesta presupuestaria, impositiva y fiscal que se acopla al modelo de ajuste impulsado por el gobierno nacional, ahonda el deterioro de las cuentas fiscales provinciales, incrementa la dependencia financiera de los gobiernos locales y profundiza la angustia de los bonaerenses. El cuadro de situación se agrava ante el encuentro oficial de este jueves 9 entre el Presidente Macri y los gobernadores donde se anunció una modificación del Impuesto a las Ganancias como prenda de acuerdo por el Fondo del Conurbano. La incertidumbre respecto al destino y utilización de los nuevos ingresos exige que retiren los proyectos de presupuesto presentados y actualicen la totalidad del reparto de la renta federal, la ANSES y las provincias. Así las cosas, si la provincia no reconfigura el presupuesto 2018 bajo estas nuevas condiciones macrofiscales podríamos confirmar nuestra preocupación por el afán de la Gobernadora de disponer y asignar discrecionalmente los recursos.Invitamos a la reflexión a las autoridades provinciales, con la voluntad de construir los consensos necesarios que apunten a reparar los problemas que afectan a la provincia y que den respuesta a la angustiante situación social.El resultado electoral de Octubre pasado marcó claramente qué oposición quieren los bonaerenses. La gobernadora tiene sus legisladores, los electores que votaron oposición esperan en Unidad Ciudadana una respuesta contundente ante el avance de decisiones políticas que día a día afectan a los sectores más desprotegidos de la Provincia.Queremos expresar nuestra negativa a acompañar el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018 enviado por la Gobernadora María Eugenia Vidal. No nos motiva poner palos en la rueda. Se trata de sano sentido común; de defender al pueblo bonaerense.LEGISLADORESDaniel Barrera, Sergio Berni, Gervasio Bozzano, Santiago Carreras, Cecilia Comerio, Darío Díaz Pérez, Mónica Macha, Juan Manuel Pignocco, Magdalena Sierra, Federico Susbielles.Rocío Giaccone, Miguel Funes, Gabriel Godoy, Lauro Grande,Lucía Portos, Santiago Revora, José Ignacio Rossi, César Valicenti, Avelino Zurro, Juan Debandi