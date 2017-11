ELECCIONES A LA VISTA

El show del PJ: los K se anotan, los peronistas se juntan, el randazzismo opina y el FR mira

El cierre de listas de cara a las elecciones partidarias es el próximo 16 de noviembre. O sea, faltan apenas tres días. Todos los anotados hablan de la tan mentada unidad, aunque a la hora de definir los nombres es cuando aparecen los principales inconvenientes. ¿Renovar de verdad o renovar de mentira? Esa parece ser la cuestión.

Eso sí, están todos los sectores en el medio. Algunos con más ímpetu y/o presencia; otros simplemente asoman la cabeza como para ver si ligan algo y por último los que la ven pasar de cerca pero siempre desde afuera, aunque claro, no pierden oportunidad a la hora de opinar, aunque sea a través de las redes sociales."Alguien puede pensar que Durañona puede ser Presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires??? Por favor, no sigamos haciendo boludeces", se quejó el ex senador peronista y ex candidato a diputado por el Frente justicialista de la Sexta, Alejandro Dichiara, de los dirigentes más cercanos al ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo.Y sí, Francisco Durañona, intendente de San Antonio de Areco, hombre fuerte del interior, quiere. Y con el correr de las horas se envalentona cada vez más. Por las dudas, desde su entorno cuentan que tiene el aval de la ex presidenta Cristina Fernández, como para ir asegurándose el voto de los consejeros kirchneristas y porqué no camporistas.Si bien el hombre que viene de festejar fuerte el Día de la Tradición aun no ha formalizado su lanzamiento, se supo que se oficializaría este lunes después de un plenario que se desarrollará en Zárate desde las 19 horas. Uno de los hombres que apuntala la idea de un candidato que represente al interior de la Provincia es el ex secretario de Seguridad, el actual senador bonaerense Sergio Berni.Desde el sector apuntan a “salir de la lógica de conurbanizacion del peronismo”. Para ello, tal como mencionó la Tecla más temprano, recuerdan que con dicha impronta los últimos comicios fueron esquivos: “venimos perdiendo ininterrumpidamente en la Provincia desde 2009 salvo 2011”, detallaron y agregaron que no se han “logrado líderes del Conurbano”.¿Conurbano? Ahí está otra vez anotado el actual titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, que viene de resultar electo diputado nacional por Unidad Ciudadana. “Estamos trabajando duro para que estén representados todos los sectores del Partido Justicialista”, dijo esta tarde el matancero, tras un encuentro que no contó con los candidatos más K.Así las cosas, a través de una gacetilla de prensa, se informó que "de cara a la realización de elecciones partidarias el próximo domingo 17 de diciembre, se realizó en la histórica sede del PJ de la calle Matheu, en el barrio porteño de Congreso, una importante reunión de intendentes y consejeros junto con el presidente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza"."En la reunión con los dirigentes peronistas quedó en claro que ya se dio inicio a los encuentros con los distintos presidentes del PJ a nivel distrital, en tanto en las próximas horas se dará comienzo a los encuentros de las diferentes secciones electorales, el movimiento obrero organizado y las organizaciones sociales", se añadió en el comunicado.Además, se dijo que "todos los participantes del cónclave de hoy en la calle Matheu, sostuvieron que 'el peronismo de la provincia más importante del país se prepara para fortalecer nuestro movimiento en clave amplia y abiertamente participativa. Estamos trabajando duro para que estén representados todos los sectores del Partido Justicialista'”.Participaron además de Espinoza, los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Juan Pablo de Jesús (Partido de La Costa), Verónica Magario (La Matanza), Alberto Descalzo (Ituzaingo), Julio Pereyra (Florencio Varela) y Gustavo Menéndez (Merlo), quien hasta el momento también figuraba como uno de los nombres fuertes para la disputa.Vale recordar que el merlense, apenas días atrás, cumplió con un paso formal en el camino para convertirse en el próximo presidente del Partido Justicialista al presentar a las autoridades partidarias el pedido de reserva de lista y color para participar en la elección interna del próximo 17 de diciembre. El nombre, 'Unidad con Renovación'. Ahora, pegado Espinoza, habrá que ver si sus chances crecen o decaen. ¿Unidad con renovación? Complicado.Uno de los grandes ausentes del cónclave de hoy fue Walter Festa, que también ya se inscribió, no deja de jugar sus fichas segundo a segundo. "Es una etapa nueva, creo que esta última elección nos ha dejado a todos un mensaje: que si hubiésemos estado unidos hubiésemos ganado y le hubiésemos puesto un freno a Macri todos juntos. Y creo que en este sentido hay que hablar con todos y salvar nuestras diferencias”, afirmó este mediodía."Por los humildes, por los trabajadores, por los estudiantes, por las clases medias, por la producción nacional, orgullosos de nuestra historia y esperanzados por un futuro mejor, nos convocamos a trabajar en la unidad que sirva para ponernos de pié y así recuperar lo que nos han quitado, y podamos, con la frente en alto, volver a construir esa Argentina grande con que San Martín, Perón, Evita, Néstor y Cristina soñaron", decía ayer en una carta.¿Hay más en el show del peronismo? Claro que si. El nombre de Eduardo Duhalde aparece en la discusión por las varias maniobras que el hombre de Lomas de Zamora realizó en los últimos meses. Primero, antes de los comicios del 22 de octubre, aseguró que iría por la conducción partidaria, después exigió que se llame a internas y luego intentó frenarlas judicialmente.Y el reciente papá, Martín Insaurralde, que tampoco se muestra con Espinoza, si bien no anotaría su rúbrica, ubicaría a algún candidato para él trabajar con aspiraciones a la gobernación en 2019. Primero se habló de De Jesús, pero fue desestimado rápidamente. Ahora, el nombre que resuena entre los integrantes del Esmeralda es el de Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.Por último, hay qye decir que de esa unidad de la que hablan todos también incluye al Frente Renovador de Sergio Massa. Y los massistas, no todos, escuchan con atención. Por caso, el jefe comunal de General Pinto, Alexis Guerrera, señaló que "todos aquellos que tenemos un origen basado en el justicialismo, con ideas similares, tenemos que hacer un gran esfuerzo en este próximo año para lograr la mayor unificación posible".El jefe, Massa, en tanto, ya manifestó en varias oportunidades que nada quiere saber con el sello partidario; al menos por ahora la mira de afuera. Por lo pronto, según informaron varios medios esta mañana, el ex intendente de Tigre ya tiene definido que su próximo reto estará vinculado al ámbito privado y no precisamente en nuestro país, sino en Estados Unidos, junto al ex alcalde neoyorquino, Rudolph Giuliani.Los que quieren de verdad, los que dicen que quieren para molestar y ponerle un poco de picante, los que saben que no tienen chances pero de tanto en tanto meten un bocado y los que son invitados siempre pero prefieren mirar para otro lado. Todos, absolutamente todos, tienen lugar en el gran circo del PJ bonaerense. Pasen y vean. la próxima función está a punto de empezar: 16 de noviembre, vencimiento del plazo para presentar las listas.