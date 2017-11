MAR DEL PLATA

Los anuncios de Vidal sobre La Feliz: todos los beneficios para la temporada 2018, punto por punto

La gobernadora anunció una serie de importantes descuentos; además de actividades recreativas para impulsar el turismo y facilitar que los veraneantes desembolsen "un cuarenta por ciento menos de lo que gastarían en otro destino"

"Creemos en Mar del Plata, esta ciudad vale la pena ser visitada", sostuvo Vidal, quien indicó que "el objetivo" de la iniciativa gubernamental "es que cada vez haya más trabajo, porque el turismo es trabajo y en esta ciudad es muy importante".La gobernadora explicó que "a partir del mes de enero la Provincia va a poder ofrecer tres playas públicas totalmente equipadas y gratuitas" en Constitución, Punta Mogotes y el centro, frente al Museo del Mar, con "cuatro mil lugares gratuitos por día, con sombra asegurada, reposeras, servicio de baño y duchas".Resaltó que, además, "el Banco Provincia va a hacer un esfuerzo y a ofrecer descuentos muy importantes", como "un 50 por ciento de descuento dos veces al mes en supermercados" y también "en pasajes de ómnibus de larga distancia".Durante el anuncio estuvieron presentes representantes del sector turístico (empresarios hoteleros, gastronómicos, recreativos) e integrantes de la Cámara de comercio de Mar del Plata y del Ente Municipal de Turismo.Vidal dijo que también a través de las tarjetas del Banco Provincia habrá "descuentos en espectáculos teatrales al cincuenta por ciento, treinta por ciento de descuento en hoteles y doce cuotas fijas para pagarlo a lo largo del año", y "cincuenta por ciento también de descuento en gastronomía"."Una familia tipo va a gastar casi un cuarenta por ciento menos de lo que gastaría en otro destino turístico nacional, Uruguay o Brasil. Son números bien concretos a la hora de tomar decisiones sobre a dónde pasar las vacaciones", prosiguió.Según la gobernadora, "no es sólo para que esta temporada más argentinos elijan Mar del Plata: es para que los próximos diez años sigan volviendo. Tenemos que pensar en una ciudad de largo plazo donde el turismo se sostenga como fuente de trabajo permanente", de manera conjunta entre las diferentes áreas del gobierno Nacional y Provincial, el Ente Municipal de Turismo (EMTUR) y los diferentes sectores productivos.Manifestó que, a partir de esta iniciativa oficial, "no va a competir la oferta cultural gratuita con la oferta privada, porque estamos ofreciendo descuentos para que todos puedan acceder al teatro", y también seguirán las producciones "como el año pasado, los fines de semana en el conurbano, porque hay muchas personas que no se van a ir de vacaciones y merecen la oportunidad de tener un espectáculo artístico y gratuito de calidad".Además, se programó una acción especial del SAME reforzada con unidades, médicos y enfermeros para atender urgencias en Mar del Plata y sus principales rutas de acceso, y un más intensivo Operativo Sol para prevenir delitos y accidentes de tránsito.Acompañaron a la gobernadora Vidal, el secretario General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik; el secretario de Comunicación, Federico Suárez; y el secretario de Medios, Mariano Mohadeb.Detalle de los Beneficios:El Banco Provincia ofrecerá un programa de beneficios exclusivos para Mar del Plata durante enero y febrero con importantes descuentos con las tarjetas de crédito de esa entidad. Entre ellos, habrá un 50% en la compra de pasajes de ómnibus y trenes, con un tope de reintegro de $1.500 por cuenta. También habrá un reintegro del 30% para la compra de estadías en hoteles adheridos, con un tope de $5.000 y la posibilidad de financiar la compra en 12 cuotas.Otro de los beneficios será un 50% en restaurantes adheridos con un tope de hasta $1.000 y un 50% en espectáculos, sin tope de reintegro y 6 cuotas sin interés.A su vez, quienes compren en supermercados contarán con un descuento del 50%, con un tope de $1.500 mensuales por cliente.La combinación de estos descuentos le permitirá al beneficiario ahorrar un promedio de $14.000 para dos semanas de vacaciones, o el equivalente a $1.000 por día, lo que significa que el gasto puede reducirse hasta en un 38% e incluso el ahorro puede ser superior en relación a otros puntos de la región como Uruguay o el sur de Brasil.Turismo y culturaAdemás de los beneficios del Banco Provincia, el Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia realizará espectáculos y actividades artísticas para toda la familia en diferentes puntos de la ciudad.Todos los lunes y martes de enero, a partir del 15, se llevará adelante en Parque CAMET el ciclo de actividades y espectáculos AcercArte, que esta temporada contará con la participación de destacados artistas como Tini Stoessel, Chaqueño Palavecino y Miranda; la presencia de Milo Lockett en los talleres de artes plásticas; y los shows infantiles de Adriana y Los Cazurros, entre otros.En tanto, desde el 22 de noviembre al 18 de marzo, el Museo Mar tendrá distintas muestras gratuitas que se podrán visitar todos los días de 12 a 20 hs, mientras que en el Teatro Auditorium se podrá disfrutar de obras a precios accesibles e incluso de manera gratuita para todos aquellos que reciban las entradas en AcercArte.Los días de Carnaval (10, 11 y 12 de febrero) se habrá festejos en Plaza Colón, que incluirán espectáculos de música, talleres y clases, cine, danza, llamada de candombe, estaciones musicales y de percusión para niños, arte urbano y una feria gastronómica.Actividades para adultos mayoresPor su parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) llevará adelante la “Playa de los Grandes” con actividades, juegos y charlas. Será en el Paseo Hermitage los sábados y domingos de 15 a 18 hs., y en Punta Iglesia de martes a jueves en el mismo horario.También estará presente el programa “Palabras Mayores”, que recorrió los municipios durante el año, con charlas a cargo de personalidades de la cultura, el deporte y el espectáculo. Además habrá clases de baile, gimnasia, yoga, estiramiento y ajedrez gigante.Asimismo, continuará vigente el programa “Turismo Grande”, que cuenta con descuentos del 30% en Aerolíneas Argentinas y en pasajes de colectivos de larga distancia de lunes a sábado, además del 40% de descuento en pasajes de trenes de media y larga distancia del Ministerio de Transporte de la Nación.Playas públicas con servicios de un balnearioY para que los vecinos puedan disfrutar de la costa de Mar del Plata de manera gratuita, habrá 3 playas públicas que dispondrán de todos los servicios de un balneario.Ellas son:Playa del Museo (Av. Félix U. Camet desde Florisbelo Acosta hasta Av. Constitución): con una capacidad para 2.800 turistas. Contará con 500 sombrillas con sillas gratuitas (4 por sombrilla) y espacio libre para 800 lonas; baños, duchas exteriores y lockers con cargadores de celular. Además habrá puestos de bebidas, agua caliente para mate y Wi-Fi gratuito brindado por País Digital, del Ministerio de Modernización de la Nación.Playa Constitución (Av. Félix U. Camet desde Av. Constitución hasta Lijo): estará destinada a actividades recreativas y deportivas y contará con baños, un puesto de atención médica, conexión a Internet, un sector para niños con juegos didácticos y pelotero inflable. También un sector para adultos mayores con sombra, mesas y sillas para juegos; canchas de fútbol de arena, fútbol tenis, voley y un escenario para espectáculos.Complejo Punta Mogotes: esta playa tiene capacidad para alrededor de 2.000 personas. Dispondrá de 300 sombrillas con sillas gratuitas (4 por sombrilla) y espacio libre para unas 800 lonas, sector de niños con sombra y recreación, conexión gratuita a Wi-Fi y espacio para actividades deportivas, entre otros servicios.Además, la Provincia estará presente en otras tres playas:• Playa Perla 5 (Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos entre Ayacucho y Av. Independencia).• Playa Bristol (Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos y Moreno).• Playa Grande (Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos y Rodríguez Peña).Allí, los veraneantes podrán acceder a diversos servicios como agua caliente para mate, cargadores de celular, acceso a Wi-Fi gratuito de País Digital, sectores para niños y adultos con sombra, juegos didácticos y actividades recreativas.A estas iniciativas y beneficios, se suman los dos buses turísticos que tendrán paradas en diferentes playas y permitirán a los turistas movilizarse de manera gratuita.El Estado más cercaComo cada temporada, se desplegará en toda la Costa Atlántica el Operativo Sol, que contará con policías, móviles, puestos de ayuda, cámaras y equipamiento para que los bonaerenses disfruten tranquilos de sus vacaciones.Además, el REBA (Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas de la Provincia) realizará acciones de prevención, controles de alcoholemia y de venta de bebidas alcohólicas.En materia de Salud, estará presente el SAME en la Autopista y Ruta 2, y se implementará el Sistema de Atención al Turista, que busca dar respuestas eficientes en tiempo y forma a la demanda de atención en rutas y playas durante esta época estival.Para ello estarán disponibles 17 ambulancias ubicadas en las rutas 2, 11, 63, 74, 56 y 36, las más concurridas y en las que se registra la mayor cantidad de accidentes viales; 5 camionetas 4x4 con equipamiento médico y un helicóptero sanitario con base en Lezama y Pinamar.Además, habrá un cuerpo de médicos, enfermeros, choferes y radioperadores que cumplirán tareas de acuerdo a la operatividad necesaria, realizando guardias de 24 horas todos los días del período determinado.Como todo el año, también continuará en Mar del Plata con programa “El Estado en tu barrio”, que funcionará en la estación de tren y permitirá a los vecinos obtener el DNI, las partidas de nacimiento o la AUH; recibir atención médica, ginecológica, odontológica, pediátrica y servicio de vacunación. Y también se brindan talleres de prevención de adicciones, RCP, salud bucal y actividades deportivas como fútbol, tenis y voley.Por último, el área de Niñez y Adolescencia llevará adelante acciones de concientización sobre bullying y grooming; puntos de encuentro de niños perdidos en las playas y promoción de la Línea 102, el servicio telefónico gratuito para consultas o denuncias de casos de vulneración de derechos del niño y el adolescente.