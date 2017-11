Massa desensilla hasta que aclare y trabajará para el ex "sheriff" Giuliani

Luego de morder el polvo de la derrota electoral, el ex intendente de Tigre representará ante gobiernos de Latinoamérica a la consultora del ex alcalde neoyorquino, famoso por su "Tolerancia Cero". Igual seguirá monitoreando la marcha de intendentes y legisladores del Frente Renovador.

Siguiendo las enseñanzas de su líder, Juan Domingo Perón, Sergio Massa desensillará hasta que aclare y se alejará, por el momento, de la actividad política.Las pobres cosechas de votos en las elecciones -tanto en las PASO como en las legislativas- decidieron al referente del Frente Renovador a poner distancia, aunque seguirá manteniendo vínculos con ella a través de algunos de sus alfiles en las intendencias o en las cámaras.El ex intendente de Tigre ya tiene definido que su próximo reto estará vinculado al ámbito privado y no precisamente en nuestro país, sino en Estados Unidos.Su destino estaría en la ciudad de Nueva York, donde iniciaría en breve una serie de consultorías junto al polémico ex alcalde de esa ciudad estadonidense, Rudolph Giuliani, famoso por haber implementado su política de "Tolerancia Cero".El ex jefe comunal tigrense será el representante para Latinoamérica de Giuliani Partners, la consultura en management y seguridad del ex mandamás neoyorquino, quien parece haber "comprado" la experiencia de Massa en temas de seguridad pública.Su misión sería, en principio, trabajar con los gobiernos de América Latina que contraten el asesoramiento del ex alcalde de Nueva York, con una fecha tentativa de comienzo de su actividad: el 14 de diciembre.Además, allegados al ex funcionario de la gestión kirchnerista confiaron que Massa tendrá un rol activo en la Escuela de de Gobierno del FR, junto con la tarea de presentar los libros que publiquen los equipos técnicos de su espacio político.