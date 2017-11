Festa irá por un PJ "unido y moderno", tendiendo manos y abriendo puertas...pero no todas

El intendente de Moreno llamó a la unidad y ratificó su intención de manejar los destinos del justicialismo bonaerense. Propone hablar con todos, pero fue duro con Pichetto y Bossio.

Cuando faltan pocas horas para la finalización del plazo para presentar listas en las internas del Partido Justicialista bonaerense, los diversos aspirantes apuran sus últimas negociaciones para posicionarse en la batalla que se viene.Así, mientras el intendente de San Antonio de Areco, el kirchnerista Francisco "Paco" Durañona definirá hoy si va a la pelea o no, Walter Festa sigue firme en la intención de manejar el PJ y adelantó cómo lo quiere: “Moderno y unido", aseguró.Acerca de si sería un impedimento para presentarse como candidato el haber formado parte del frente Unidad Ciudadana, Festa comentó que ha escuchado "de muchos periodistas esto de que muchos de los peronistas que se iban a Unidad Ciudadana abandonaban el partido. Usted sabe que no, el presidente del partido está con nosotros. Gran parte de los intendentes con historia peronista han acompañado a Unidad Ciudadana”."Unidad Ciudadana fue un espacio nuevo y hubo una parte del peronismo que no quiso estar y se quedó con el sello del partido, pero no tiene nada que ver con nuestra identidad. Nuestra identidad es peronista y por eso disputamos hoy la presidencia del partido. Porque queremos un partido fuerte”, añadió.Conciliador, el referente K en el Conurbano se manifestó favorable a "hablar con todos los peronistas. Es una etapa nueva, creo que esta última elección nos ha dejado a todos un mensaje: que si hubiésemos estado unidos hubiésemos ganado y le hubiésemos puesto un freno a Macri todos juntos. Y creo que en este sentido hay que hablar con todos y salvar nuestras diferencias”.Sobre los legisladores que fueron criticados por romper el bloque parlamentario, Festa expresó que "algunos dirigentes se han pasado de la raya", reconociendo que "también hacer un mea culpa sobre algunos dirigentes que han llegado las listas del peronismo y que después han sido funcionales y aliados al enemigo real”."En el caso de Bossio y Pichetto -dijo- la única representatividad que tienen es haber llegado al Congreso por la lista sábana y lamentablemente nos han defraudado. Han defraudado no solamente a la dirigencia peronista sino a la militancia que ha acompañado para que ocupen los lugares que están ocupando. Yo creo que esa condena no la puede decidir un intendente, sino que se lo dice la propia familia peronista”.Además de Festa y probablemente Durañona, como informó La Tecla.info, también expresó sus deseos de conducir el PJ de la Provincia de Buenos Aires es el jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, otro de los que se anotaron para la sucesión de Fernando Espinoza.Como indicó este medio, tampoco habría que descartar que se apunte algún otro candidato, como el ex gobernador Eduardo Duhalde, quien manifestó sus deseos de participar en la contienda, o algún alfil de Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, como Fernando Gray, hombre del denominado Grupo Esmeralda.