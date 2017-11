ANUNCIO

El tercer candidato de la interna del PJ toma carrera para lanzarse

Francisco "Paco" Durañona podría convertirse en rival de Gustavo Menéndez y Walter Festa. Su candidatura se definirá después de un plenario que se llevará a cabo en Zárate desde las 19hs.

Tres días restan hasta la fecha final para presentar listas internas en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Por el momento, solamente dos sectores formalizaron sus candidaturas y todo indica que la lista de contendientes se extenderá.Es que, tal como anticipó La Tecla.info, desde el interior de la provincia de Buenos Aires, más precisamente desde la Segunda sección electoral, pica en punta la posibilidad de que Francisco “Paco” Durañona se presente a competir en los comicios. Incluso, el hombre ligado al kirchnerismo ya lo conversó con la futura senadora Cristina Fernández.Así, el intendente de San Antonio de Areco sería el tercer candidato de la interna que ya cuenta con las aspiraciones de dos hombres del Conurbano, Walter Festa, alcalde de Moreno, y su par de Merlo, Gustavo Menéndez.En definitiva, el intendente de la Segunda sección aun no ha formalizado su lanzamiento pero se oficializaría este lunes después de un plenario que se desarrollará en Zárate desde las 19hs. Uno de los hombres que apuntala la idea de un candidato que represente al interior de la Provincia es el ex secretario de Seguridad, el actual senador bonaerense Sergio Berni.Desde el sector apuntan a “salir de la lógica de conurbanizacion del peronismo”. Para ello, recuerdan que con dicha impronta los últimos comicios fueron esquivos: “venimos perdiendo ininterrumpidamente en la Provincia desde 2009 salvo 2011”, detallaron y agregaron que no se han “logrado líderes del Conurbano”En ese marco, apuestan a “armar desde el interior, con una mirada federal, productiva, de arraigo, que vuelva a enamorar”. Así las cosas, Durañona se sumaría a las candidaturas ya conocidas para representar al interior bonaerense.De esta manera, el futuro del PJ se definiría en una elección entre “Paco”, Menéndez y Festa. Igualmente, no se descarta que se realicen más presentaciones que respondan a otros dirigentes.Inclusive, el nombre de Eduardo Duhalde aparece en la discusión por las varias maniobras que el hombre de Lomas de Zamora realizó. Primero, antes de los comicios del 22 de octubre, aseguró que iría por la conducción partidarias, después exigió que se llame a internas y luego intentó frenarlas judicialmente.En una entrevista radial de finales de octubre señaló que “es posible” que se postule para presidir el PJ en la Provincia: “lo considero una misión. La gestión terminó para mi, pero si tengo que ayudar en la reorganización del peronismo lo haré”.Otro que suena es el nombre de Martín Insaurralde, alcalde de Lomas de Zamora, pero no para conducirlo. Sino que desde su sector ubicaría a algún candidato para él trabajar con aspiraciones a la gobernación del 2019. En primer momento se habló del intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, pero fue desestimado rápidamente. Ahora, el nombre que resuena entre los integrantes del Esmeralda es el de Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.Por el momento, es todo. Que es mucho y puede ser nada. Porque existen chances de que los comicios se pasen para el mes de marzo. Peronismo, señores. Ni más, ni menos. El camino de la renovación acaba de empezar, como ya empezó en oportunidades anteriores. El tema es que se avance. Antes no se pudo, o no se quiso, y la gran tajada la sacó Cambiemos. Mil candidatos, un candidato: simplemente, la eterna interna PJ.