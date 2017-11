EXCLUSIVO

"Los dirigentes no hacen fuerza para que haya público visitante en el fútbol"

Así lo aseguró a La Tecla, el titular de la Aprevide, Juan Manuel Lugones. Además, asegura que “hay dirigentes que se sienten cómodos con los barras bravas”.

En conversación con La Tecla, el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Juan Manuel Lugones, se sacó la pelota de encima y responsabilizó a la dirigencia deportiva por la falta del público visitante en la Provincia.-¿Cuándo vuelve el público visitante?-Lo vamos a evaluar con el ministro de Seguridad de la Provincia. La verdad que me siento muy bien al responder estas preguntas que no le hacen a nadie; yo no encuentro que le pregunten a alguna autoridad de la CABA o de otro distrito por qué no hay visitantes allá. A veces me siento como la maestra cuando reta a los alumnos que fueron a clases por los alumnos que faltaron. Nosotros tenemos partidos con visitantes en la Provincia; la mayoría de los partidos que se juegan en la Argentina con visitantes son en este distrito, y, sin embargo, tenemos que andar explicando por qué no hay visitantes.-¿Y cuándo vuelven para todos?-Creo que la normalidad va a volver cuando todos los dirigentes del fútbol argentino digan “nosotros queremos visitantes y vamos a hablar con los organismos de seguridad para que haya público visitante”. Pero no hay un pedido masivo de los dirigentes del fútbol. Nosotros tenemos que dar explicaciones, cuando los dirigentes no hacen fuerza para que haya visitantes.-¿Cómo es el vínculo con la dirigencia?-Nosotros no tenemos opinión de cómo es el manejo de los clubes, a quién contratan. La relación es vinculada con el combate contra la violencia; y tenemos dirigentes muy buenos, que realmente nos ayudan y están preocupados porque la barra los aprieta y no saben cómo salir. Nosotros estamos para ayudarlos. También hay dirigentes que se sienten cómodos con los barras, y a esos los tratamos como barras.