POLEMICA

El peronismo compara a distrito de Cambiemos con Venezuela

Así lo aseguran desde la oposición de General Guido, que no posee escaños en el Concejo Deliberante. "Es como una pequeña Venezuela", sostienen del distrito donde las seis sillas del HCD pertenecen al intendente, Aníbal Loubet.

“Un 80 por ciento de la gente depende del municipio, entre empleados directos, indirectos, personal contratado o quienes usan las camionetas municipales para entrar o salir de Labardén, la segunda localidad del Partido, o para ir a un hospital.Y a la hora de las elecciones, el municipio te cobra los favores”, aseguró a La Tecla quien fue candidato a primer concejal por el Frente Justicialista, Sergio Díaz, para explicar, en parte, el aplastante resultado del domingo 22 de octubre.“Hoy, en General Guido tenemos una pequeña Venezuela”, sentenció, con agudeza el dirigente del peronismo local que no logró llegar a ocupar un escaño en el palacio legislativo local.Por su parte, el oficialista Eduardo “Juli” Cámara confesó que lo asalta un “sentimiento de culpa, pero no es culpa nuestra”, por tener un HCD de un solo color; por lo cual estudian la creación de una séptima banca, para dar voz a opositores o a organizaciones sociales de la comunidad guidense.En tanto, José Guebara, al frente de la lista de Unidad Ciudadana en los últimos comicios, cree que la atomización del voto peronista fue decisiva, asegurando que nada cambiará respecto del período anterior, donde los proyectos opositores no tuvieron curso y duermen en cajones.“Muchos, en nuestro pueblo le deben favores políticos o hasta personales al intendente Loubet”, afirmó, destacando el conservadurismo que está enraizado en muchos de sus coterráneos y los lleva a seguir votando las mismas opciones.