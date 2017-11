¿GRIETA?

La Izquierda y algún que otro peronista se lamentaron por Nilda Eloy; el resto, nada

A los 60 años se fue la reconocida militante por los Derechos Humanos, y las muestras de dolor en las redes sociales fueron muchísimas. Sin embargo, la política que domina el escenario, poco y nada.

Mucha tristeza por el fallecimiento de Nilda Eloy, testigo contra Etchecolatz en aquel juicio donde desaparecieron a Julio López. Pasamos más de una década luchando contra la impunidad de ayer y de hoy, como en Jujuy el año pasado contra la avanzada represiva. ¡Hasta siempre! pic.twitter.com/b3ASbdKRWO — Myriam Bregman (@myriambregman) 12 de noviembre de 2017

Tristeza por el fallecimiento de Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Nilda, ex detenida-desaparecida junto a Julio López fue testigo en la causa contra Etchecolatz. Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/coaPYogXox — Marcela Soler (@PTSPrensa) 12 de noviembre de 2017

Mucha tristeza por el fallecimiento de Nilda Eloy. Ella sufrió el terror en los centros clandestinos. Fue una incansable luchadora contra la impunidad de los genocidas. Un gran abrazo a sus compañeros, amigos y familiares en este duro momento. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 12 de noviembre de 2017

Dolor ante el fallecimiento de Nilda Eloy, víctima del terrorismo de Estado, luchadora por los Derechos Humanos https://t.co/eBAzsRwTpV — Edgardo Binstock (@edybinstock) 12 de noviembre de 2017

Nilda Eloy gran luchadora por los derechos humanos. Tus banderas por justicia y castigo a los genocidas continuarán levantadas. Hoy te decimos adiós pero la lucha continúa. Acompañamos a su familia y a sus compañeros de la AEDD. pic.twitter.com/wEFtPCcDkh — Mónica Schlotthauer (@monschlotthauer) 12 de noviembre de 2017

Dolor por el fallecimiento de Nilda Eloy. Que las nuevas generaciones levanten tus banderas de lucha contra la impunidad y por la transformación social. Hasta el Socialismo siempre. pic.twitter.com/dzavMedOL7 — Manuela Castañeira (@ManuelaC22) 12 de noviembre de 2017

Nilda Eloy: Hasta la victoria siempre compañera! pic.twitter.com/A0KBqOTy4z — Christian Castillo (@chipicastillo) 12 de noviembre de 2017

Inmenso dolor por el fallecimiento de Nilda Eloy, ex detenida desaparecida por la última dictadura. Compañera de lucha de Jorge Julio López. Su testimonio fue clave en el juicio al genocida Etchecolatz. MEMORIA VERDAD JUSTICIA

Vive en la lucha!! pic.twitter.com/y1HZ8aJCBN — Libres del Sur LP (@LibresdelSurLP) 12 de noviembre de 2017

Enorme tristeza por el fallecimiento de Nilda Eloy: militante, ex detenida desaparecida y valiente testigo contra el genocida Etchecolatz en el mismo juicio donde desaparecieron a Julio López.

Honremos su incansable lucha contra la impunidad.

Memoria, verdad y justicia. pic.twitter.com/y5bNuwZRwS — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) 12 de noviembre de 2017

Falleció Nilda Eloy, una luchadora incansable por los derechos humanos. Siempre, gobierne quien gobierne.

¡Hasta la victoria siempre Nilda! pic.twitter.com/K2R3S1jaAj — Ana Rusconi (@Ana_Rusconi) 12 de noviembre de 2017

Hoy se nos fue Nilda Eloy, una gran luchadora por los derechos humanos y por el juicio y castigo a los genocidas. Un abrazo a toda su familia y a sus compañeros de la AEDD. Compañera Nilda, seguiremos tu lucha hasta el final! pic.twitter.com/2Br2COp3PR — Juan Carlos Giordano (@GiordanoGringo) 12 de noviembre de 2017

Falleció Nilda Eloy, una luchadora incansable por los derechos humanos contra todos los gobiernos, sean kirchneristas o macristas. — Gabriel Solano (@Solanopo) 12 de noviembre de 2017

Lamento profundamente el fallecimiento de Nilda Eloy, detenida y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención "El Infierno" y gran luchadora por los derechos humanos.

Les mando un gran abrazo y mis sentidas condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/sPf0doNLGN — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) 12 de noviembre de 2017

Falleció Nilda Eloy, testigo contra Etchecolatz en aquel juicio donde desaparecieron a Julio López. Luchadora por los DDHH

¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/tTW0b2ryib — PTS Moron (@ptsmoron) 12 de noviembre de 2017

La desaparición de Nilda Eloy es un golpe a las organizaciones de DDHH, reforcemos nuestra lucha para honrar su trayectoria — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) 12 de noviembre de 2017

Hasta la victoria compañera Nilda Eloy! Redoblemos la lucha por el juicio y castigo a todos los represores. — Marcelo Ramal (@marceloramal) 12 de noviembre de 2017

Mucha tristeza. Falleció Nilda Eloy, testigo central contra el genocida Etchecolatz https://t.co/Pp7emdKaXj vía @izquierdadiario — Raúl Godoy (@RaulGodoyPTS) 12 de noviembre de 2017

Enorme tristeza por el fallecimiento de Nilda Eloy: militante, ex detenida desaparecida y valiente testigo contra el genocida Etchecolatz en el mismo juicio donde desaparecieron a Julio López.

Honremos su incansable lucha contra la impunidad.

Memoria, verdad y justicia. pic.twitter.com/y5bNuwZRwS — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) 12 de noviembre de 2017

La triste noticia pegó fuerte sobre todo en la ciudad de La Plata. Una penosa enfermedad hizo que la dirigente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, clave en el juicio contra el ex comisario de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, ya descanse en paz.Eloy, que tenía 60 años, fue una testigo clave para lograr la condena del ex comisario de la Policía bonaerense Miguel Ángel Etchecolatz, en el juicio que se le siguió en 2006 por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).Al rato de conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes que no hicieron más que recordar la lucha de la reconocida activista. Sin embaro, esos mensajes fueron casi todos de militantes de izquierda, ya sea del nuevo Más, el PPS o el Partido Obrero, entre otros.También hubo menciones de parte de dirigentes kirchneristas y el Movimiento Evita, aunque tal vez, por lo que significó Eloy, tendrían que haber sido varios más. Pero parace que Eloy no mereció caracteres en la red social del pajarito, como sí merecen muchas veces los insultos contra Cambiemos.¿Y Cambiemos? Bien, gracias. La dirigencia oficialista, ni los radicales, ni los macristas, ni los peronistas del espacio, recordaron a la activista de los Derechos Humanos cercana a Julio López, tan nombrado este último para pegarle al kirchnerismo y manifestar que su caso era similar al de Santiago Maldonado.Cosas que pasan, cosas de la política. Lo cirto es que Eloy había sido secuestrada en octubre de 1976 en la casa de sus padres y permaneció en cautiverio en varios centros clandestinos, que estaban bajo jurisdicción del por entonces jefe de la Policía bonaerense Ramón Camps, hasta que fue liberada en 1979.La dirigente declaró contra Etchecolatz como lo hiciera en ese juicio el mencionado López, quien desapareció el 18 de septiembre de 2006, en vísperas de que se conociera la sentencia del juicio contra el ex policía.Vale destacar que la mujer de pelo blanco fue una de las primeras personas en advertir y denunciar la desaparición de López y nunca dejó de reclamar para que el Estado brinde una explicación sobre el albañil y militante peronista, otro testigo clave en el juicio a Etchecolatz.LOS QUE SI HOMENAJEARON A NILDA ELOY